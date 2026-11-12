Stasera in TV venerdì 13 novembre 2026, Rai 1 punta su The Voice Senior, mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Rai 2 propone L’ispettore Coliandro, Rai 3 torna con Mi manda Rai Tre presenta e Italia 1 sceglie Harry Potter e la camera dei segreti. Spazio all’attualità con Quarto Grado su Rete 4 e Propaganda Live su La7. Su TV8 prosegue Avvocato Ligas, mentre Nove propone Fratelli di Crozza. Tra i film di Sky Cinema spiccano Pearl Harbor e Adagio.

Programmi TV di venerdì 13 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – The Voice Senior. Antonella Clerici conduce il talent dedicato alle voci over 60, con i coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia.

Antonella Clerici conduce il talent dedicato alle voci over 60, con i coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro: Il fantasma. Nell’episodio con Giampaolo Morelli, Coliandro indaga su Salvatore Maria Moneta, un abilissimo trasformista capace di sfuggire continuamente alla polizia.

Nell’episodio con Giampaolo Morelli, Coliandro indaga su Salvatore Maria Moneta, un abilissimo trasformista capace di sfuggire continuamente alla polizia. Rai 3, ore 21:20 – Mi manda Rai Tre presenta. Federico Ruffo approfondisce questioni legate a sanità, scuola, infrastrutture, servizi pubblici e diritti dei cittadini.

Federico Ruffo approfondisce questioni legate a sanità, scuola, infrastrutture, servizi pubblici e diritti dei cittadini. Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi di cronaca nera, tra testimonianze e sviluppi investigativi.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi di cronaca nera, tra testimonianze e sviluppi investigativi. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip. Ilary Blasi conduce la diciottesima puntata del reality. Al televoto Andreas Muller, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi e Alessandro Varsi.

Ilary Blasi conduce la diciottesima puntata del reality. Al televoto Andreas Muller, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi e Alessandro Varsi. Italia 1, ore 21:29 – Harry Potter e la camera dei segreti. Il secondo film della saga fantasy: Harry torna a Hogwarts, dove una misteriosa creatura minaccia gli studenti.

Il secondo film della saga fantasy: Harry torna a Hogwarts, dove una misteriosa creatura minaccia gli studenti. La7, ore 21:15 – Propaganda Live. Diego Bianchi racconta l’attualità politica e sociale attraverso satira, reportage, interviste e musica.

Diego Bianchi racconta l’attualità politica e sociale attraverso satira, reportage, interviste e musica. TV8, ore 21:40 – Avvocato Ligas. La serie legal prosegue con nuovi casi giudiziari e complicazioni nella vita professionale e privata del protagonista.

La serie legal prosegue con nuovi casi giudiziari e complicazioni nella vita professionale e privata del protagonista. Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con imitazioni, personaggi e monologhi dedicati ai protagonisti della politica e dell’informazione.

I film di stasera in TV

La serata offre diverse alternative cinematografiche. Su Rai 4, alle 21:18, va in onda La furia di un uomo – Wrath of Man, thriller d’azione con Jason Statham, nei panni di un uomo che si infiltra in una società di portavalori per vendicare una tragedia personale.

Rai Movie, ore 21:10, propone FolleMente, la commedia romantica di Paolo Genovese che racconta un primo appuntamento attraverso i pensieri e le emozioni dei protagonisti. Su Iris, alle 21:16, spazio a Fino a prova contraria, thriller giudiziario con Clint Eastwood.

TwentySeven, ore 21:14, trasmette 40 anni vergine, con Steve Carell, mentre Cine34, alle 21:00, propone Serafino, commedia con Adriano Celentano. Su Cielo, ore 21:20, va in onda il film di guerra Caccia al 12° uomo, ambientato durante l’occupazione nazista della Norvegia.

I film su Sky Cinema venerdì 13 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Pearl Harbor. Kolossal di Michael Bay con Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale. Amicizia e amore si intrecciano durante l’attacco giapponese alla base americana nel 1941.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jurassic World – La rinascita. Scarlett Johansson guida una spedizione alla ricerca di materiale genetico proveniente da alcune delle specie di dinosauri più pericolose.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Madagascar 2. Alex, Marty, Melman e Gloria arrivano in Africa, dove ritrovano le proprie origini e affrontano nuove avventure.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Un sacco bello. Carlo Verdone interpreta alcuni dei suoi personaggi più celebri in una commedia ambientata nella Roma estiva.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Non succede, ma se succede… Commedia romantica con Charlize Theron e Seth Rogen, protagonisti di una relazione improbabile tra politica e sentimenti.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Adagio. Thriller criminale di Stefano Sollima, ambientato a Roma, dove un adolescente viene coinvolto in una pericolosa vicenda di ricatti e tradimenti.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – La verità secondo Maureen K. Dramma con Isabelle Huppert, ispirato alla storia di una donna che denuncia un caso di molestie sul lavoro.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Tuner – L’accordatore. Un giovane dotato di un udito straordinario viene coinvolto in un’attività criminale che mette a rischio il suo futuro.