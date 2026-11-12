Stasera in TV venerdì 13 novembre 2026, Rai 1 punta su The Voice Senior, mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Rai 2 propone L’ispettore Coliandro, Rai 3 torna con Mi manda Rai Tre presenta e Italia 1 sceglie Harry Potter e la camera dei segreti. Spazio all’attualità con Quarto Grado su Rete 4 e Propaganda Live su La7. Su TV8 prosegue Avvocato Ligas, mentre Nove propone Fratelli di Crozza. Tra i film di Sky Cinema spiccano Pearl Harbor e Adagio.
Programmi TV di venerdì 13 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – The Voice Senior. Antonella Clerici conduce il talent dedicato alle voci over 60, con i coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia.
- Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro: Il fantasma. Nell’episodio con Giampaolo Morelli, Coliandro indaga su Salvatore Maria Moneta, un abilissimo trasformista capace di sfuggire continuamente alla polizia.
- Rai 3, ore 21:20 – Mi manda Rai Tre presenta. Federico Ruffo approfondisce questioni legate a sanità, scuola, infrastrutture, servizi pubblici e diritti dei cittadini.
- Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi di cronaca nera, tra testimonianze e sviluppi investigativi.
- Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip. Ilary Blasi conduce la diciottesima puntata del reality. Al televoto Andreas Muller, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi e Alessandro Varsi.
- Italia 1, ore 21:29 – Harry Potter e la camera dei segreti. Il secondo film della saga fantasy: Harry torna a Hogwarts, dove una misteriosa creatura minaccia gli studenti.
- La7, ore 21:15 – Propaganda Live. Diego Bianchi racconta l’attualità politica e sociale attraverso satira, reportage, interviste e musica.
- TV8, ore 21:40 – Avvocato Ligas. La serie legal prosegue con nuovi casi giudiziari e complicazioni nella vita professionale e privata del protagonista.
- Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con imitazioni, personaggi e monologhi dedicati ai protagonisti della politica e dell’informazione.
I film di stasera in TV
La serata offre diverse alternative cinematografiche. Su Rai 4, alle 21:18, va in onda La furia di un uomo – Wrath of Man, thriller d’azione con Jason Statham, nei panni di un uomo che si infiltra in una società di portavalori per vendicare una tragedia personale.
Rai Movie, ore 21:10, propone FolleMente, la commedia romantica di Paolo Genovese che racconta un primo appuntamento attraverso i pensieri e le emozioni dei protagonisti. Su Iris, alle 21:16, spazio a Fino a prova contraria, thriller giudiziario con Clint Eastwood.
TwentySeven, ore 21:14, trasmette 40 anni vergine, con Steve Carell, mentre Cine34, alle 21:00, propone Serafino, commedia con Adriano Celentano. Su Cielo, ore 21:20, va in onda il film di guerra Caccia al 12° uomo, ambientato durante l’occupazione nazista della Norvegia.
I film su Sky Cinema venerdì 13 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Pearl Harbor. Kolossal di Michael Bay con Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale. Amicizia e amore si intrecciano durante l’attacco giapponese alla base americana nel 1941.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jurassic World – La rinascita. Scarlett Johansson guida una spedizione alla ricerca di materiale genetico proveniente da alcune delle specie di dinosauri più pericolose.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Madagascar 2. Alex, Marty, Melman e Gloria arrivano in Africa, dove ritrovano le proprie origini e affrontano nuove avventure.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Un sacco bello. Carlo Verdone interpreta alcuni dei suoi personaggi più celebri in una commedia ambientata nella Roma estiva.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Non succede, ma se succede… Commedia romantica con Charlize Theron e Seth Rogen, protagonisti di una relazione improbabile tra politica e sentimenti.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Adagio. Thriller criminale di Stefano Sollima, ambientato a Roma, dove un adolescente viene coinvolto in una pericolosa vicenda di ricatti e tradimenti.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – La verità secondo Maureen K. Dramma con Isabelle Huppert, ispirato alla storia di una donna che denuncia un caso di molestie sul lavoro.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Tuner – L’accordatore. Un giovane dotato di un udito straordinario viene coinvolto in un’attività criminale che mette a rischio il suo futuro.