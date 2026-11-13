Sabato 14 novembre è proposto in televisione il Grand Opening Show delle ATP Finals 2026. Si tratta di uno dei tornei più attesi dell’anno, in quanto mette in sfida gli otto migliori tennisti del momento.

ATP Finals 2026 Grand Opening Show, su Flavio Cobolli sono riposte le speranze italiane

Le ATP Finals, con quella del 2026, giunge all’importante traguardo della 57esima edizione, la sesta ad essere organizzata in Italia. In particolare, le partite valevoli per il torneo si svolgono presso l’Inalpi Arena, capace di ospitare oltre 15 mila spettatori.

Le ultime due edizioni hanno avuto come vincitore Jannik Sinner, da mesi dominatore in campo internazionale ma che in questa competizione è assente a causa di un infortunio. Il grande favorito della vigilia è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma le speranze italiane sono interamente riposte su Flavio Cobolli, unico nostro connazionale.

La programmazione tv della Cerimonia di Apertura

Il Grand Opening Show 2026, come intuibile già dal nome, è l’evento che inaugura ufficialmente le ATP Finals 2026. Come i match del torneo anche l’appuntamento, che promette di mischiare la passione sportiva all’intrattenimento, si svolge all’Inalpi Arena di Torino.

In televisione la protagonista delle ATP Finals 2026, a partire dal Gran Opening Show, è Mediaset. Il Biscione, infatti, ha acquisito i diritti per proporre in chiaro la competizione, compresa la cerimonia di apertura.

Essa è inserita nei palinsesti di Italia 1 a partire dalle ore 15:40. Lo show dovrebbe avere una durata di un’ora circa, terminando alle 16:50. Oltre che in televisione tutto ciò che avviene nell’arena è visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. In differita è possibile seguire l’appuntamento su Supertennis TV dalle 20:00.

ATP Finals 2026 Grand Opening Show, conduce Max Giusti

Il Grand Opening Show delle ATP Finals ha come padrone di casa Max Giusti. Volto di Canale 5, dove guida da settimane nel preserale Caduta Libera, è un grandissimo appassionato di tennis, al punto da essere coinvolto anche come opinionista per tutta la durata del torneo.

Ad animare la cerimonia c’è Achille Lauro. L’artista è da anni uno dei più ascoltati e apprezzati del nostro paese e il 13 novembre ha pubblicato, in versione fisica, il suo primo album dal vivo intitolato Comuni immortali Live San Siro 2026. Sul palco posto nell’Inalpi Arena di Torino, dove aveva già effettuato due concerti (entrambi sold out) a marzo, Achille Lauro esegue alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Amor e Incoscienti giovani.