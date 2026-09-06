La nuova puntata di Racconto di una notte, in onda domenica 6 settembre, si annuncia ricca di tensione, emozioni forti e nuovi pericoli per Mahir e Canfeza. La serie turca, trasmessa in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il legame tormentato tra i due protagonisti, sempre più vicini ma ancora circondati da minacce e segreti.

L’episodio porterà al centro della scena la nuova casa scelta da Mahir e Canfeza, il dolore di Sureya, l’arrivo di Ezra alla villa, la crescente complicità della coppia e il piano crudele di Selim, deciso ancora una volta a colpire nel modo più doloroso.

Racconto di una notte, trama domenica 6 settembre 2026

La puntata si apre con un momento che sembra finalmente portare un po’ di serenità nella vita di Mahir e Canfeza. I due trovano la casa dei loro sogni e Mahir, entusiasta all’idea di costruire un futuro con la donna che ama, decide di bloccarla immediatamente. Per la coppia sembra aprirsi una nuova fase, lontana almeno per un istante dalle tensioni della villa e dalle ombre del passato.

Intanto Sevde inizia a trasferirsi nella mansarda, impaziente di vivere lì insieme a Ferman. La sua decisione, però, si inserisce in un clima familiare ancora molto fragile. Sureya, ferita dalle parole ascoltate sul suo conto da Sare e Canfeza, sceglie infatti di rinunciare all’idea di andare a vivere con i ragazzi, mostrando tutto il dolore e la solitudine che continuano a tormentarla.

Alla villa arriva anche Ezra, contraria al matrimonio tra suo figlio e Gulizar. La donna non nasconde la propria ostilità e spinge Asaf e Afet a riportare la nuora a casa. Il suo arrivo porta nuove tensioni e rischia di aprire un altro fronte di scontro dentro una famiglia già segnata da troppe fratture.

Nel frattempo Salih e Sare fanno visita a Mahir e Canfeza nella loro nuova dimora. La casa, che dovrebbe rappresentare un nuovo inizio, diventa il luogo in cui riaffiorano emozioni profonde e paure mai davvero superate. Canfeza, turbata da un sogno in cui la madre le parla dell’amore come di una prova dolorosa, cerca conforto in Mahir. Tra i due cresce la complicità, ma resta anche il peso di ciò che è rimasto nascosto.

Spoiler finale

La serenità dura pochissimo. All’improvviso Mahir viene colpito da Selim e trasportato d’urgenza in ospedale. Canfeza è disperata e teme di perderlo proprio quando sembrava possibile immaginare un futuro diverso. Anche Sureya, travolta dal dolore, vive un momento di delirio e immagina Mehmet portare via suo figlio, supplicandolo di lasciarlo vivere.

Quando il peggio sembra finalmente superato, arriva un nuovo pericolo. Un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza: se non seguirà una finta infermiera, Mahir verrà ucciso. La ragazza, terrorizzata, si ritrova costretta a obbedire. Il piano la conduce proprio da Selim, aprendo un nuovo cliffhanger carico di paura e incertezza.

Dove vedere Racconto di una notte

Racconto di una notte va in onda domenica 6 settembre 2026 in prima serata su Canale 5.

La puntata è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare l’episodio dopo la messa in onda televisiva.