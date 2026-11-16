Stasera in TV martedì 17 novembre 2026, Rai 1 prosegue con 177 giorni – Il rapimento di Farouk, mentre Canale 5 propone Un mondo a parte, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Rai 2 trasmette Party Angels, Rai 3 Filorosso e Italia 1 dedica la serata alle Nitto ATP Finals. Su La7 torna diMartedì, TV8 propone X Factor e Nove Comedy Match. Su Sky Cinema Uno debutta Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire.

Programmi TV di martedì 17 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – 177 giorni – Il rapimento di Farouk. Prosegue la fiction di Carlo Carlei. Marion lascia la Sardegna per proteggere sé stessa e Nour, mentre Fateh decide di collaborare con gli investigatori. Due episodi consecutivi.

Prosegue la fiction di Carlo Carlei. Marion lascia la Sardegna per proteggere sé stessa e Nour, mentre Fateh decide di collaborare con gli investigatori. Due episodi consecutivi. Rai 2, ore 21:20 – Party Angels. Seconda puntata del docureality dedicato al mondo della notte, tra Riccione, Ibiza, Barcellona e Madrid.

Seconda puntata del docureality dedicato al mondo della notte, tra Riccione, Ibiza, Barcellona e Madrid. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso. Antonino Monteleone approfondisce l’attualità attraverso interviste, reportage e testimonianze.

Antonino Monteleone approfondisce l’attualità attraverso interviste, reportage e testimonianze. Rete 4, ore 21:34 – Verità nascoste. Milo Infante torna sui principali casi di cronaca e sui delitti irrisolti.

Milo Infante torna sui principali casi di cronaca e sui delitti irrisolti. Canale 5, ore 21:20 – Un mondo a parte. Commedia di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Un insegnante si trasferisce in un piccolo borgo abruzzese e cerca di salvare la scuola dalla chiusura.

Commedia di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Un insegnante si trasferisce in un piccolo borgo abruzzese e cerca di salvare la scuola dalla chiusura. Italia 1, ore 20:30 – Nitto ATP Finals. Da Torino, appuntamento con il torneo che riunisce i migliori tennisti della stagione, seguito dagli approfondimenti sportivi.

Da Torino, appuntamento con il torneo che riunisce i migliori tennisti della stagione, seguito dagli approfondimenti sportivi. La7, ore 21:15 – diMartedì. Giovanni Floris conduce il talk dedicato alla politica e all’economia.

Giovanni Floris conduce il talk dedicato alla politica e all’economia. TV8, ore 21:40 – X Factor 2026. Il quarto Live Show propone nuove esibizioni e una tripla eliminazione.

Il quarto Live Show propone nuove esibizioni e una tripla eliminazione. Nove, ore 21:30 – Comedy Match. Seconda puntata della quarta stagione del programma comico, tra sfide di improvvisazione e sketch.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:18 – Forgive Us All. Horror post-apocalittico: dopo un’epidemia che trasforma gli esseri umani in cannibali, una donna cerca di sopravvivere isolata in montagna.

Rai 5, ore 21:19 – I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà. Due ragazzi, uno palestinese e uno israeliano, scoprono una passione comune per il surf nonostante il conflitto.

Rai Movie, ore 21:10 – The Gunman. Sean Penn interpreta un ex mercenario perseguitato dal proprio passato.

20 Mediaset, ore 21:10 – Unknown – Senza identità. Liam Neeson è un uomo che, risvegliatosi dal coma, scopre che uno sconosciuto ha assunto la sua identità.

Iris, ore 21:12 – Il pistolero. John Wayne interpreta un leggendario pistolero malato, deciso ad affrontare un’ultima sfida.

TwentySeven, ore 21:15 – The Mask – Da zero a mito. Jim Carrey interpreta un impiegato che scopre una maschera dai poteri straordinari.

Cine34, ore 21:00 – Bomber. Bud Spencer interpreta un ex pugile coinvolto nell’allenamento di un giovane talento.

La5, ore 21:15 – Miss Detective. Sandra Bullock è un’agente dell’FBI infiltrata in un concorso di bellezza.

I film su Sky Cinema martedì 17 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire. Thriller di Gus Van Sant, ispirato a una storia vera, con Bill Skarsgård.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – Il piccolo diavolo. Roberto Benigni e Walter Matthau protagonisti della commedia di Roberto Benigni.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – John Wick 3 – Parabellum. Keanu Reeves è un assassino braccato da numerosi killer.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Un oggi alla volta. Film sentimentale italiano sull’amore e sulla capacità di vivere il presente.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Anna. Luc Besson dirige un thriller di spionaggio con Sasha Luss.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Il codice da Vinci. Tom Hanks interpreta Robert Langdon in un mistero che parte dal Louvre.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Benvenuti in campagna. Una famiglia lascia la città per ricominciare in campagna.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Big Wedding. Robert De Niro e Diane Keaton in una commedia familiare ricca di equivoci.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Cattive acque. Mark Ruffalo interpreta un avvocato che indaga sull’inquinamento provocato da un’industria chimica.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Ballerina. Ana de Armas interpreta un’assassina alla ricerca di vendetta nell’universo di John Wick.