La nuova settimana, quella dal 16-21, di Tutto per la mia famiglia porta nuove tensioni, scelte decisive e rapporti familiari messi alla prova. La soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00, giovedì anche in prima serata e sabato alle 14:30 e si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena: sengul pensa alla fuga, Omer salva Ogulcan e Nebahat tenta il sabotaggio. Non mancheranno tensioni familiari, decisioni complesse e sviluppi sentimentali.

Tutto per la mia famiglia 16-21 novembre 2026 – lunedì 16 novembre 2026

All’Istituto Ataman viene annunciata una competizione interna: saranno gli studenti, con il loro voto, a scegliere due rappresentanti della scuola. L’iniziativa coinvolge subito diverse coppie di ragazzi.

Si candidano Susen e Omer, Aybike e Berk, Asiye e Doruk, Harika ed Emir, Tolga e Ozge. Quella che nasce come una sfida scolastica diventa anche un banco di prova per alleanze, rivalità e relazioni sentimentali.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 17 novembre 2026

La competizione all’Ataman accende l’entusiasmo ma anche la tensione. Le coppie cercano di conquistare l’appoggio dei compagni, mentre i rapporti fra i concorrenti rischiano di pesare più delle loro capacità.

Nel frattempo Sengul, ancora in carcere, si sente minacciata dall’idea che Gonul possa sostituirla in famiglia. Dopo una colluttazione con una compagna di cella, arriva perfino a pensare alla fuga.

Tutto per la mia famiglia 16-21 novembre 2026 – mercoledì 18 novembre 2026

Durante la gara di ballo, Ogulcan compie un gesto avventato e imbratta Omer di vernice. L’episodio suscita indignazione e mette entrambi i ragazzi in una posizione delicata.

Per i due si profila il rischio di un’espulsione. Le conseguenze dell’incidente possono ricadere anche sulle persone che cercano di aiutarli, mentre la competizione perde ogni spensieratezza.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 19 novembre 2026

Nebahat decide di ostacolare il matrimonio tra Akif e Suzan. Per rovinare la cerimonia prova a mostrare vecchie fotografie che la ritraggono insieme all’ex marito, contando sull’effetto sorpresa.

Il piano, tuttavia, si scontra con Harika, che riesce a smascherarla. L’iniziativa di Nebahat lascia un ulteriore strascico di rancore fra persone già divise da vecchie ferite.

Tutto per la mia famiglia 16-21 novembre 2026 – venerdì 20 novembre 2026

Ogulcan finisce in grave difficoltà quando rimane intrappolato in una fossa in un cantiere. È Omer a intervenire e a riuscire a salvarlo, mettendo da parte i dissapori precedenti.

Il soccorso mostra quanto il legame familiare possa contare più delle liti. Per Ogulcan l’esperienza è uno spavento forte, mentre Omer dimostra ancora una volta di essere pronto ad agire nei momenti di emergenza.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 21 novembre 2026

I problemi di Ogulcan non sono terminati: Burhan lo accusa di furto e la situazione rischia di avere conseguenze serie. La sua posizione appare difficile da difendere.

Interviene Gonul, che risarcisce Burhan e lo persuade a ritirare la denuncia. Il gesto riaccende però le paure di Sengul, già preoccupata per il ruolo sempre più importante che Gonul sta assumendo nella famiglia.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00, giovedì anche in prima serata e sabato alle 14:30. Gli episodi si recuperano in streaming e on demand su Mediaset Infinity.