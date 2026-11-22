Stasera in TV lunedì 23 novembre 2026, Rai 1 trasmette il finale di 177 giorni – Il rapimento di Farouk, mentre Canale 5 propone Grande Fratello Vip. Rai 2 sceglie Salotto Paolantoni On Air, Rai 3 conferma Lo Stato delle Cose e Rete 4 torna con Quarta Repubblica. Italia 1 punta su Fast & Furious – Hobbs & Shaw, La7 dedica uno speciale a Corrado Augias, TV8 propone GialappaShow e Nove Little Big Italy. Su Sky Cinema Uno debutta Piedone – Uno sbirro a Napoli 2.
Programmi TV di lunedì 23 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – 177 giorni – Il rapimento di Farouk. Ultima puntata della fiction diretta da Carlo Carlei. L’ingresso dei servizi segreti e una richiesta di riscatto segnano una svolta nelle indagini. Due episodi consecutivi.
- Rai 2, ore 21:20 – Salotto Paolantoni On Air. Francesco Paolantoni e Arduino Speranza protagonisti di uno spettacolo tra monologhi, sketch, teatro e improvvisazione.
- Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti approfondisce i principali fatti politici e di cronaca attraverso interviste e testimonianze.
- Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il talk dedicato alla politica, all’economia e all’attualità.
- Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip. Ilary Blasi conduce la ventesima puntata. Federica, Piera e Alessandro Varsi affrontano un televoto eliminatorio decisivo prima della finale.
- Italia 1, ore 21:28 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Dwayne Johnson e Jason Statham interpretano due rivali costretti ad allearsi contro un pericoloso terrorista.
- La7, ore 21:15 – Corrado Augias, saluto di un maestro. Uno speciale dedicato al giornalista e divulgatore culturale, attraverso ricordi e testimonianze.
- TV8, ore 21:50 – GialappaShow. Il Mago Forest e la Gialappa’s Band tornano con la sesta puntata dell’ottava stagione, tra imitazioni e parodie.
- Nove, ore 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella prosegue il viaggio alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero, tra Anversa e Bucarest.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:19 – Eliminators – Senza regole. Un ex agente federale viene braccato da un assassino dopo che la sua identità segreta viene scoperta.
Rai 5, ore 21:22 – Il coraggio di Blanche. Una donna scopre il volto manipolatore del marito e cerca di riconquistare la propria libertà.
Rai Movie, ore 21:10 – The Missing. Cate Blanchett e Tommy Lee Jones protagonisti di un western ambientato nel New Mexico del 1885.
20 Mediaset, ore 21:07 – The Foreigner. Jackie Chan interpreta un uomo deciso a ottenere giustizia dopo la morte della figlia in un attentato.
Iris, ore 21:07 – Apollo 13. Tom Hanks interpreta l’astronauta Jim Lovell nel film dedicato alla missione spaziale del 1970.
TwentySeven, ore 21:06 – Polar Express. Un bambino intraprende un viaggio straordinario verso il Polo Nord.
Cielo, ore 21:15 – L’amore bugiardo – Gone Girl. Thriller di David Fincher con Ben Affleck e Rosamund Pike.
La7Cinema, ore 21:15 – Cloud Atlas. Sei storie ambientate in epoche differenti si intrecciano attraverso il destino dei protagonisti.
La5, ore 21:15 – Sweet November – Dolce novembre. Keanu Reeves e Charlize Theron protagonisti di una storia d’amore intensa.
Cine34, ore 21:00 – Tre di troppo. Fabio De Luigi e Virginia Raffaele interpretano una coppia improvvisamente alle prese con tre bambini.
I film su Sky Cinema lunedì 23 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Piedone – Uno sbirro a Napoli 2. Debutta la seconda stagione con Salvatore Esposito. Nell’episodio Scugnizzi, Palmieri indaga sull’omicidio di un’attivista.
Sky Cinema Due/Stories, ore 21:15 – Dunkirk. Christopher Nolan racconta l’evacuazione dei soldati alleati dalle spiagge francesi durante la Seconda guerra mondiale.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Ti presento Sofia. Fabio De Luigi interpreta un padre single innamorato di una donna che non sopporta i bambini.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Man With No Past. Un uomo senza memoria cerca di ricostruire il proprio passato, affrontando pericolosi nemici.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Scream 7. Sidney Prescott torna ad affrontare la minaccia di Ghostface.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – I pompieri. Lino Banfi, Paolo Villaggio e Christian De Sica protagonisti di una commedia sulle disavventure di una squadra di vigili del fuoco.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Jerry Maguire. Tom Cruise interpreta un procuratore sportivo che cerca di ricostruire carriera e vita sentimentale.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Green Border. Il dramma di Agnieszka Holland racconta la crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Attacco al potere 2. Gerard Butler deve proteggere il presidente americano durante un attentato a Londra.