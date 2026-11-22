Ludwig 2 conclude la stagione su Giallo domenica 22 novembre 2026, con gli episodi 5 e 6 dalle 21.10. David Mitchell interpreta John Taylor, autore di enigmi diventato consulente della polizia di Cambridge. La ricerca del gemello James si intreccia ormai alle indagini della squadra.

Il quinto episodio parte da un avvelenamento in un sushi bar. Il sesto affronta la morte del capo della polizia Ronan Ziegler, un caso legato direttamente alla rete di segreti che John e Lucy stanno cercando di ricostruire. La serata porta a una soluzione decisiva, lasciando aperta la ricerca di James.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Ludwig 2 episodi 5 e 6

La serie è creata e scritta da Mark Brotherhood. Entrambi gli episodi sono diretti da Stella Corradi. La produzione è di Big Talk Studios con That Mitchell and Webb Company, in coproduzione con BritBox e ZDF per la BBC. Georgie Fallon è la produttrice.

David Mitchell interpreta John e il gemello James. Anna Maxwell Martin è Lucy Betts-Taylor e Dipo Ola interpreta Russell Carter. Ralph Ineson è Ronan Ziegler, mentre Sian Clifford interpreta Joanne Kemper. Le figure dell’indagine familiare e quelle della polizia entrano progressivamente nello stesso gruppo di lavoro.

Il caso del ristorante accosta il metodo logico di John a un ambiente fatto di movimenti ripetuti e scelte apparentemente casuali. Nel finale cambia invece la domanda centrale: non basta ricostruire come una persona sia morta, perché bisogna distinguere la verità da una scena preparata per indicare un colpevole preciso.

Dove è girata Ludwig 2 episodi 5 e 6

Per il quinto episodio la produzione ha utilizzato Perrin’s Lane, a Hampstead, nel nord di Londra. La location, vicina a Hampstead High Street, è stata confermata da FilmFixer per la lavorazione della seconda stagione e accompagna l’ambientazione del caso del sushi bar.

Cambridge rimane la città narrativa della serie. La produzione combina riprese cittadine e ambienti londinesi, utilizzando luoghi reali per costruire gli spazi dell’indagine. La strada di Hampstead è una location specifica del quinto capitolo; non identifica automaticamente tutti gli interni o gli ambienti del sesto.

Trama di Ludwig 2 episodi 5 e 6

Episodio 5. Jonathan McQuade muore dopo aver mangiato in un ristorante di sushi dotato di nastro trasportatore. John deve capire come un piatto avvelenato possa raggiungere una vittima determinata in un sistema che sembra affidato alle scelte dei clienti. Osservazioni, questionari e annotazioni diventano elementi di una ricostruzione del comportamento.

L’indagine su James avanza grazie a Matt Neville, che possiede una chiavetta cifrata lasciata dal detective scomparso. Il materiale riguarda Mandy Ziegler, figlia del capo della polizia e fidanzata di Carter. La sua morte assume un significato diverso quando emerge che stava cercando di consegnare informazioni sui legami del padre con Kemper.

Episodio 6. Ziegler viene trovato morto nella propria abitazione. La pistola e le immagini della visita di Joanne Kemper sembrano indicare una responsabilità evidente. John, Carter e la squadra affrontano però una scena nella quale ogni dettaglio potrebbe essere stato disposto per suggerire una conclusione.

Lucy e Henry contribuiscono alla lettura dei messaggi e dei codici di James. L’indagine smette di essere un segreto custodito da pochissime persone. Le informazioni accumulate sui delitti precedenti entrano in un quadro comune, mentre la morte di Ziegler costringe tutti a interrogarsi sul significato della giustizia.

Come finisce Ludwig 2 episodi 5 e 6: il finale spiegato

Nel quinto episodio John individua Milo Gesalan come responsabile dell’avvelenamento di Jonathan. Il colpevole ha studiato le abitudini dei commensali e preparato il piatto in modo da prevedere la scelta della vittima. Il nastro trasportatore nasconde quindi un’azione mirata dietro l’apparenza della casualità.

Nel sesto episodio la svolta riguarda Ziegler, che si è suicidato per incastrare Kemper. Ha sottratto la sua pistola e costruito una messinscena, collegando il gesto alla visita della parlamentare e facendo finire l’arma nel camino mediante un meccanismo. John dimostra che Kemper non lo ha ucciso.

Kemper rimane libera e James resta nascosto. La soluzione smonta un’accusa falsa senza cancellare i sospetti sui crimini precedenti. John sceglie di proseguire con gli alleati ormai riuniti: il finale conferma il valore della verità anche quando rifiutare una scorciatoia impedisce di fermare subito una persona pericolosa.

Cast di Ludwig 2 episodi 5 e 6