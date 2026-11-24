Stasera in TV mercoledì 25 novembre 2026, Rai 1 propone Una Nessuna Centomila, l’evento musicale contro la violenza sulle donne, mentre Canale 5 trasmette Viola come il mare 3. Rai 2 conferma Patù, la passione delle idee, Rai 3 torna con Chi l’ha visto? e Rete 4 propone È sempre Cartabianca. Italia 1 punta su I mercenari 3, La7 su Una giornata particolare e TV8 sulla Champions League. Su Sky Cinema Uno è annunciato Il mio posto è qui, mentre Sky Crime dedica uno speciale al caso Melania Rea.

Programmi TV di mercoledì 25 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Una Nessuna Centomila. Un grande evento musicale riunisce artisti e interpreti italiani per sensibilizzare il pubblico sul contrasto alla violenza di genere.

Un grande evento musicale riunisce artisti e interpreti italiani per sensibilizzare il pubblico sul contrasto alla violenza di genere. Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee. Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato all’attualità e alla società.

Roberto Inciocchi conduce il programma di approfondimento dedicato all’attualità e alla società. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento con le indagini sulle persone scomparse e i casi di cronaca irrisolti.

Nuovo appuntamento con le indagini sulle persone scomparse e i casi di cronaca irrisolti. Rete 4, ore 21:34 – È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer affronta i principali temi politici, economici e sociali.

Bianca Berlinguer affronta i principali temi politici, economici e sociali. Canale 5, ore 21:21 – Viola come il mare 3. Quarta puntata della fiction con Francesca Chillemi. L’omicidio di un giudice riavvicina Viola e Max, mentre un blackout complica il loro rapporto.

Quarta puntata della fiction con Francesca Chillemi. L’omicidio di un giudice riavvicina Viola e Max, mentre un blackout complica il loro rapporto. Italia 1, ore 21:20 – I mercenari 3. Sylvester Stallone e Jason Statham affrontano un pericoloso trafficante d’armi, ex componente della loro squadra.

Sylvester Stallone e Jason Statham affrontano un pericoloso trafficante d’armi, ex componente della loro squadra. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare. Aldo Cazzullo racconta Lucrezia Borgia e le congiure dell’Italia rinascimentale.

Aldo Cazzullo racconta Lucrezia Borgia e le congiure dell’Italia rinascimentale. TV8, ore 21:00 – Lille-Bayern Monaco. In diretta una sfida della UEFA Champions League.

In diretta una sfida della UEFA Champions League. Nove, ore 21:15 – Il tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio propone conversazioni, ospiti e momenti di comicità.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:19 – Il presagio. Horror nel quale una famiglia scopre inquietanti verità sul proprio figlio.

Rai Movie, ore 21:10 – Holland. Nicole Kidman interpreta una donna che scopre i segreti nascosti dietro una vita apparentemente perfetta.

20 Mediaset, ore 21:08 – Morbius. Jared Leto interpreta un medico che acquisisce poteri sovrumani durante un esperimento.

Iris, ore 21:12 – Inside Man. Denzel Washington e Clive Owen protagonisti del thriller di Spike Lee ambientato durante una rapina.

TwentySeven, ore 21:07 – Mi presenti i tuoi? Ben Stiller e Robert De Niro tornano nella commedia sulle complicazioni familiari.

Cine34, ore 21:00 – Scuola di ladri. Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi in una commedia di Neri Parenti.

Italia 2, ore 21:10 – La Llorona – Le lacrime del male. Un’entità soprannaturale minaccia una famiglia.

La5, ore 21:25 – Mai più – Donne oltre la violenza. Speciale dedicato alle testimonianze e alla lotta contro la violenza sulle donne.

I film su Sky Cinema mercoledì 25 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il mio posto è qui. Nella Calabria del dopoguerra, una giovane madre cerca la propria indipendenza grazie all’amicizia con un sacrestano.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Bad Boys for Life. Will Smith e Martin Lawrence tornano nei panni dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Wicked – Parte 2. Il capitolo conclusivo della storia di Elphaba e Glinda, con Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Spy Game. Robert Redford e Brad Pitt protagonisti di un thriller di spionaggio.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Last Breath. Un sommozzatore rimane intrappolato nelle profondità marine durante una missione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Ricchi… da morire – Delitti in famiglia. Glen Powell interpreta un giovane determinato a conquistare un’eredità miliardaria.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – In amore niente regole. George Clooney e Renée Zellweger in una commedia sentimentale ambientata nel mondo del football.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – L’ultimo giorno sulla Terra. Un padre cerca di proteggere la figlia in un mondo minacciato da eventi catastrofici.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Armageddon – Giudizio finale. Bruce Willis guida una missione spaziale per fermare un asteroide.

Sky Crime, ore 22:00 – Melania Rea – Tradita due volte. Documentario sul femminicidio di Melania Rea e sulle indagini che portarono alla condanna di Salvatore Parolisi.