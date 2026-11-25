Stasera in TV giovedì 26 novembre 2026, Rai 1 propone Doc – Nelle tue mani 4, mentre Canale 5 trasmette Tutto per la mia famiglia. Rai 2 torna con Ore 14 Sera, Rai 3 con Splendida Cornice e Italia 1 con Le Iene. Su Rete 4 spazio a Dritto e rovescio, La7 conferma Piazzapulita, TV8 trasmette Olympiakos-Milan e Nove propone Only Fun – Comico Show. Tra i film Sky Cinema spiccano Fuze – Conto alla rovescia e Twilight.

Programmi TV di giovedì 26 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani 4. Negli episodi Incubi e Dalla stessa parte, Andrea Fanti affronta nuove emergenze all’Ambrosiano. L’assenza di Matteo mette a rischio la sua specializzazione.

Negli episodi Incubi e Dalla stessa parte, Andrea Fanti affronta nuove emergenze all’Ambrosiano. L’assenza di Matteo mette a rischio la sua specializzazione. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera. Salvo Sottile approfondisce i principali casi di cronaca, tra testimonianze e sviluppi investigativi.

Salvo Sottile approfondisce i principali casi di cronaca, tra testimonianze e sviluppi investigativi. Rai 3, ore 21:15 – Splendida Cornice. Geppi Cucciari conduce il programma che unisce cultura, attualità, interviste e intrattenimento.

Geppi Cucciari conduce il programma che unisce cultura, attualità, interviste e intrattenimento. Rete 4, ore 21:30 – Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio affronta i principali temi politici ed economici con ospiti e confronti.

Paolo Del Debbio affronta i principali temi politici ed economici con ospiti e confronti. Canale 5, ore 21:21 – Tutto per la mia famiglia. Sengul è in carcere. La sua compagna di cella Zehra organizza una vendetta contro Gonul, facendo distruggere il suo ristorante. In onda gli episodi 107, 108 e 109 della seconda stagione.

Sengul è in carcere. La sua compagna di cella Zehra organizza una vendetta contro Gonul, facendo distruggere il suo ristorante. In onda gli episodi 107, 108 e 109 della seconda stagione. Italia 1, ore 21:20 – Le Iene. Veronica Gentili torna con inchieste, reportage e testimonianze dedicate all’attualità.

Veronica Gentili torna con inchieste, reportage e testimonianze dedicate all’attualità. La7, ore 21:15 – Piazzapulita. Corrado Formigli conduce una nuova puntata del talk politico, tra reportage internazionali e approfondimenti.

Corrado Formigli conduce una nuova puntata del talk politico, tra reportage internazionali e approfondimenti. TV8, ore 21:00 – Olympiakos-Milan. In diretta la sfida di UEFA Champions League, preceduta da TV8 Football Night.

In diretta la sfida di UEFA Champions League, preceduta da TV8 Football Night. Nove, ore 21:30 – Only Fun – Comico Show. Belén Rodríguez e i PanPers tornano con sketch, monologhi e ospiti comici.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:20 – Thanksgiving – La morte ti ringrazierà. Horror nel quale un assassino mascherato torna a colpire dopo una tragedia avvenuta durante il Black Friday.

Rai Movie, ore 21:10 – Secret Team 355. Jessica Chastain, Penélope Cruz e Diane Kruger interpretano agenti segrete impegnate a recuperare un’arma informatica.

20 Mediaset, ore 21:10 – Retribution. Liam Neeson interpreta un uomo minacciato da uno sconosciuto che ha piazzato una bomba nella sua automobile.

Iris, ore 21:14 – Beverly Hills Cop III. Eddie Murphy torna nei panni di Axel Foley, impegnato in un’indagine all’interno di un parco divertimenti.

TwentySeven, ore 21:15 – I Flintstones. John Goodman e Rick Moranis protagonisti della commedia ispirata alla celebre serie animata.

La5, ore 21:15 – Matrimonio a quattro mani. Due gemelle separate alla nascita si incontrano casualmente e decidono di scambiarsi le vite.

Cine34, ore 21:00 – Padre Pio. Film dedicato alla figura e al percorso spirituale del religioso di Pietrelcina.

Cielo, ore 21:20 – Attrition. Steven Seagal interpreta un ex agente delle forze speciali coinvolto in una missione di salvataggio.

I film su Sky Cinema giovedì 26 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Fuze – Conto alla rovescia. Aaron Taylor-Johnson e Theo James protagonisti di un thriller che intreccia una minaccia esplosiva e una rapina.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – 12 anni schiavo. Il dramma di Steve McQueen racconta la vera storia di Solomon Northup, uomo libero ridotto in schiavitù.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Twilight. Bella Swan si innamora del misterioso Edward Cullen, scoprendo che appartiene a una famiglia di vampiri.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Sinbad – La leggenda dei sette mari. Film d’animazione sulle avventure del leggendario marinaio.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Afterburn – Dopo l’apocalisse. Un avventuriero attraversa un mondo devastato alla ricerca di un prezioso oggetto.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Allied – Un’ombra nascosta. Brad Pitt e Marion Cotillard interpretano due agenti segreti durante la Seconda guerra mondiale.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Fabio De Luigi protagonista di una commedia satirica sul lavoro e sulla tecnologia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mother’s Day. Julia Roberts e Jennifer Aniston in una commedia corale dedicata ai rapporti familiari.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Sotto attacco. Un dramma che affronta le conseguenze personali di una situazione di grave pericolo.