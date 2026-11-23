La nuova settimana, quella dal 23 al 29 novembre, di Tutto per la mia famiglia è segnata da scelte rischiose e rivelazioni dolorose. La soap turca di Canale 5 e Mediaset Infinity torna a raccontare la vita dei fratelli Eren e il difficile equilibrio fra famiglie, scuola e sentimenti. Le nuove puntate di questa settimana sono programmate dal 23 al 28 novembre 2026.

Aybike prova a restituire un prestito, mentre Emir diventa protagonista di un incidente che porta Asiye, Süsen e Harika a condividere un segreto. Nel frattempo Orhan vuole separarsi da Şengül e Akif si lancia in un affare finanziario capace di travolgere tutti.

Tutto per la mia famiglia 23-28 novembre 2026 – lunedì 23 novembre 2026

Aybike teme che Gonul stia entrando sempre più nella vita di Orhan. Per restituirle i soldi prestati a Ogulcan per il motorino, cerca una soluzione con Doruk e Asiye: partecipare a una gara di ballo e vincere il premio.

Nel frattempo Nebahat e Ayla organizzano i provini per pubblicizzare una crema viso. Akif, irritato perché è stato escluso dalle decisioni, tenta di condizionarle e prepara un ultimatum che potrebbe compromettere il loro progetto.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 24 novembre 2026

Şengül è ancora in carcere e la compagna di cella Zehra ordina a due uomini di devastare il ristorante di Gonul. Intanto Aybike e i compagni si aggiudicano la gara di ballo, ma la felicità non dura a lungo.

Quando Şengül torna a casa con la condizionale, Orhan le annuncia di voler divorziare. Emir porta Harika in un luogo isolato e la aggredisce; lei usa uno spray per difendersi. L’arrivo delle amiche non impedisce che l’auto con Emir a bordo finisca nel lago.

Tutto per la mia famiglia 23-28 novembre 2026 – mercoledì 25 novembre 2026

Asiye, Aybike, Süsen e Harika assistono al recupero di Emir, vivo ma trasportato in ospedale. Temendo di essere accusate, scelgono di non raccontare cosa è accaduto. Il segreto pesa subito sui loro comportamenti.

Ogulcan vede Gonul abbracciare Orhan e teme che il padre lasci davvero la famiglia. A scuola Tolga dice alle ragazze di conoscere i fatti e le spaventa parlando di possibili conseguenze penali. Poco dopo Emir ricompare, rendendo la situazione ancora più inquietante.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 26 novembre 2026

Şengül trova il foulard di Gonul nella propria camera e affronta Orhan, convinta di essere stata tradita. Lui respinge l’accusa, ma confida a Gonul di non voler continuare il matrimonio.

A scuola Emir ricatta le quattro ragazze. Aybike deve far accusare Berk del furto di una verifica, mentre Doruk viene incastrato per i danni alla sala radio. La distanza fra amici e fidanzati aumenta proprio quando avrebbero più bisogno di fidarsi gli uni degli altri.

Tutto per la mia famiglia 23-28 novembre 2026 – venerdì 27 novembre 2026

Şengül decide di accettare il divorzio e presenta a Orhan i documenti. Emir e Tolga proseguono i ricatti: Süsen deve mettere nei guai Omer, mentre Asiye è costretta a comportarsi in modo ambiguo davanti a Doruk.

Harika umilia Ogulcan con un video diffuso a scuola e il premio della gara viene sottratto alle ragazze. Intanto Ayla e Nebahat scoprono di essere state truffate: dietro l’operazione c’è Akif con Harun, un colpo durissimo al loro progetto.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 28 novembre 2026

La nave sulla quale Akif ha investito il suo patrimonio naufraga. L’imprenditore, sconvolto dalla perdita, sviene e viene soccorso da Nebahat. Per sottrarre i beni rimasti ai creditori, cerca una soluzione spregiudicata.

Akif fa intestare una società a Suzan, esponendola a gravi rischi, mentre Emir denuncia Asiye, Aybike, Süsen e Harika per tentato omicidio. La polizia arriva a scuola per portarle via: Omer, Berk, Doruk e Ogulcan si mobilitano per aiutarle.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00 circa, giovedì anche in prima serata e sabato alle 14:30. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.