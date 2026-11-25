ChiaroScuro è una serie italiana del 2026, diretta da Jan Maria Michelini, disponibile dall’11 novembre su Netflix. Gli otto episodi combinano indagine poliziesca e commedia nel mondo dell’arte. Pierpaolo Spollon interpreta Cosmo Speranza, esperto capace di riconoscere i falsi, mentre Andrea Lattanzi è l’ispettore Angelo Tiberi.

Un omicidio in un museo romano obbliga i due a collaborare. Le scene del crimine riproducono opere celebri e conducono Cosmo verso il passato del padre Rufo, noto falsario. La ricerca del responsabile diventa quindi anche un confronto con una memoria familiare incompleta e ingannevole.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv ChiaroScuro

La regia è di Jan Maria Michelini. La sceneggiatura è firmata da Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi. La produzione è di Lux Vide, società del gruppo Fremantle, per Netflix. La serie è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Pierpaolo Spollon interpreta Cosmo e Andrea Lattanzi è Tiberi. Il loro rapporto nasce da una distanza di competenze e caratteri: il primo legge il mondo attraverso le immagini, il secondo affronta le indagini con il metodo della polizia. La collaborazione richiede che entrambi riconoscano il valore dello sguardo altrui.

Matilde Gioli interpreta Leda Speranza, sorellastra di Cosmo. Romana Maggiora Vergano è Eleonora Quarto e Aurora Giovinazzo interpreta Mia Keller. Alessandro Preziosi è Rufo Speranza e Paz Vega interpreta Beatrice Keller. I rapporti personali dei protagonisti entrano progressivamente nel cuore del mistero.

Dove è girata ChiaroScuro

La serie è stata girata a Roma e nel Lazio. Fra le location figurano la Galleria Nazionale, il MAXXI, Palazzo Barberini, Villa Medici e il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia. Musei e palazzi offrono ambienti reali alle indagini.

Le riprese comprendono inoltre il Circo Massimo, il Pantheon, l’Isola Tiberina, le Terme di Caracalla e la Fontana dell’Acqua Paola. Fuori dalla capitale compare il Parco dei Mostri di Bomarzo. L’itinerario alterna architetture monumentali e spazi contemporanei, mettendo il patrimonio artistico in rapporto con la vita dei personaggi.

Trama di ChiaroScuro

Cosmo Speranza possiede un talento particolare nel distinguere un’opera autentica da una contraffazione. La capacità gli consente di muoversi con sicurezza nel mercato dell’arte, ma non risolve il nodo del suo passato. La morte del padre Rufo, considerata un suicidio, continua a condizionarlo.

Il ritrovamento di un direttore di museo assassinato e disposto come la figura di un dipinto crea un collegamento fra competenza artistica e indagine criminale. Tiberi deve trovare un colpevole, mentre Cosmo riconosce nella composizione della scena un linguaggio che può essere interpretato.

Altri omicidi confermano l’esistenza di un disegno. Le vittime non sono soltanto corpi collocati dentro citazioni pittoriche: i loro rapporti rimandano al mondo dei falsi e alla storia di Rufo. Le opere diventano indizi, ma anche strumenti per orientare chi le osserva verso una conclusione preparata.

Il coinvolgimento di Leda riporta Cosmo dentro una famiglia segnata da segreti e risentimenti. L’indagine mette alla prova la fiducia fra i protagonisti, fino a trasformare l’esperto d’arte in un sospettato. La domanda sull’autenticità delle immagini si estende così alla memoria, alle relazioni e alla rappresentazione delle prove.

Come finisce ChiaroScuro: il finale spiegato

Il finale distingue due responsabilità: Beatrice Keller ha ucciso Rufo Speranza, mentre Leda è l’assassina dei delitti ispirati ai quadri. La morte del falsario è stata mascherata da suicidio con la collaborazione di altre persone legate al suo ambiente.

Leda costruisce la propria vendetta attorno al passato del padre e cerca di incastrare Cosmo. Il confronto conclusivo avviene nell’attico di lui. Tiberi interviene e rimane ferito per proteggerlo; Leda viene fermata e arrestata. Cosmo viene sottratto alla narrazione falsa costruita contro di lui.

La soluzione chiude il caso degli omicidi seriali e chiarisce la morte di Rufo senza confondere i due crimini. Il titolo acquista così un significato ulteriore: luce e ombra appartengono alle opere, ma anche alle verità parziali con cui i personaggi hanno interpretato la propria famiglia. Il lavoro comune permette a Cosmo e Tiberi di riconoscere l’inganno dietro una scena apparentemente convincente.

Cast di ChiaroScuro