Stasera in TV venerdì 27 novembre 2026, Rai 1 propone Meravigliosamente con Sal Da Vinci, mentre Canale 5 trasmette Il diavolo veste Prada. Rai 2 inaugura la serie americana DOC, Rai 3 torna con Mi manda RaiTre e Rete 4 con Quarto Grado. Italia 1 sceglie Harry Potter e il calice di fuoco, La7 conferma Propaganda Live, TV8 propone Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato e Nove Fratelli di Crozza. Su Sky Cinema Uno spazio al thriller L’inganno perfetto.
Programmi TV di venerdì 27 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Meravigliosamente. Sal Da Vinci racconta la propria carriera attraverso canzoni, ricordi e incontri con protagonisti dello spettacolo.
- Rai 2, ore 21:20 – DOC. Debutta la serie medical americana con Molly Parker. La dottoressa Amy Larsen deve ricostruire la propria vita dopo aver perso otto anni di memoria.
- Rai 3, ore 21:20 – Mi manda RaiTre. Federico Ruffo approfondisce i problemi dei cittadini, tra sanità, scuola, servizi pubblici e diritti.
- Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i principali casi di cronaca nera.
- Canale 5, ore 21:20 – Il diavolo veste Prada. Meryl Streep e Anne Hathaway protagoniste della commedia ambientata nel mondo della moda e dell’editoria.
- Italia 1, ore 21:25 – Harry Potter e il calice di fuoco. Harry partecipa al pericoloso Torneo Tremaghi, mentre il ritorno di Voldemort si avvicina.
- La7, ore 21:15 – Propaganda Live. Diego Bianchi racconta l’attualità attraverso satira, reportage, ospiti e musica.
- TV8, ore 21:40 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. Bilbo Baggins accompagna Gandalf e tredici nani in un’avventura verso la Montagna Solitaria.
- Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con imitazioni e monologhi dedicati alla politica e all’informazione.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:20 – Darkness of Man. Jean-Claude Van Damme interpreta un ex agente coinvolto in una pericolosa vicenda criminale.
Rai Movie, ore 21:10 – Bar Sport. Una commedia corale ambientata in un bar della provincia emiliana, tra personaggi eccentrici e storie quotidiane.
20 Mediaset, ore 21:00 – The Bourne Identity. Matt Damon interpreta un uomo senza memoria che scopre di possedere straordinarie abilità da agente segreto.
Iris, ore 21:16 – L’uomo dalla cravatta di cuoio. Clint Eastwood interpreta un poliziotto dai metodi poco convenzionali.
TwentySeven, ore 21:15 – 2 single a nozze. Owen Wilson e Vince Vaughn interpretano due amici che partecipano ai matrimoni senza essere invitati.
Cine34, ore 21:00 – Noi e la Giulia. Diego e alcuni amici cercano di trasformare un casale in un agriturismo, ma incontrano la criminalità locale.
Cielo, ore 21:20 – Salt. Angelina Jolie è un’agente della CIA accusata di essere una spia russa.
Italia 2, ore 21:10 – Trap. Josh Hartnett interpreta un padre che accompagna la figlia a un concerto, dove si nasconde una trappola della polizia.
I film su Sky Cinema venerdì 27 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’inganno perfetto. Helen Mirren e Ian McKellen protagonisti di un thriller nel quale un esperto truffatore incontra una ricca vedova.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Twilight Saga: New Moon. Bella affronta l’allontanamento di Edward e si avvicina sempre più a Jacob.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Flavia de Luce: Una detective geniale. Una ragazzina appassionata di chimica indaga su un omicidio per scagionare il padre.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Point Break – Punto di rottura. Keanu Reeves interpreta un agente infiltrato in una banda di rapinatori appassionati di surf.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Contract. Morgan Freeman e John Cusack protagonisti di un thriller ambientato tra boschi e pericolosi criminali.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Santocielo. Ficarra e Picone in una commedia fantastica che affronta temi religiosi e sociali con ironia.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Prendiamoci una pausa. Tre coppie affrontano una crisi sentimentale e decidono di interrompere temporaneamente le rispettive relazioni.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Fuze – Conto alla rovescia. Una minaccia esplosiva diventa l’occasione per organizzare una rapina.