Stasera in TV venerdì 27 novembre 2026, Rai 1 propone Meravigliosamente con Sal Da Vinci, mentre Canale 5 trasmette Il diavolo veste Prada. Rai 2 inaugura la serie americana DOC, Rai 3 torna con Mi manda RaiTre e Rete 4 con Quarto Grado. Italia 1 sceglie Harry Potter e il calice di fuoco, La7 conferma Propaganda Live, TV8 propone Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato e Nove Fratelli di Crozza. Su Sky Cinema Uno spazio al thriller L’inganno perfetto.

Programmi TV di venerdì 27 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Meravigliosamente. Sal Da Vinci racconta la propria carriera attraverso canzoni, ricordi e incontri con protagonisti dello spettacolo.

Sal Da Vinci racconta la propria carriera attraverso canzoni, ricordi e incontri con protagonisti dello spettacolo. Rai 2, ore 21:20 – DOC. Debutta la serie medical americana con Molly Parker. La dottoressa Amy Larsen deve ricostruire la propria vita dopo aver perso otto anni di memoria.

Debutta la serie medical americana con Molly Parker. La dottoressa Amy Larsen deve ricostruire la propria vita dopo aver perso otto anni di memoria. Rai 3, ore 21:20 – Mi manda RaiTre. Federico Ruffo approfondisce i problemi dei cittadini, tra sanità, scuola, servizi pubblici e diritti.

Federico Ruffo approfondisce i problemi dei cittadini, tra sanità, scuola, servizi pubblici e diritti. Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i principali casi di cronaca nera.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i principali casi di cronaca nera. Canale 5, ore 21:20 – Il diavolo veste Prada. Meryl Streep e Anne Hathaway protagoniste della commedia ambientata nel mondo della moda e dell’editoria.

Meryl Streep e Anne Hathaway protagoniste della commedia ambientata nel mondo della moda e dell’editoria. Italia 1, ore 21:25 – Harry Potter e il calice di fuoco. Harry partecipa al pericoloso Torneo Tremaghi, mentre il ritorno di Voldemort si avvicina.

Harry partecipa al pericoloso Torneo Tremaghi, mentre il ritorno di Voldemort si avvicina. La7, ore 21:15 – Propaganda Live. Diego Bianchi racconta l’attualità attraverso satira, reportage, ospiti e musica.

Diego Bianchi racconta l’attualità attraverso satira, reportage, ospiti e musica. TV8, ore 21:40 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. Bilbo Baggins accompagna Gandalf e tredici nani in un’avventura verso la Montagna Solitaria.

Bilbo Baggins accompagna Gandalf e tredici nani in un’avventura verso la Montagna Solitaria. Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con imitazioni e monologhi dedicati alla politica e all’informazione.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:20 – Darkness of Man. Jean-Claude Van Damme interpreta un ex agente coinvolto in una pericolosa vicenda criminale.

Rai Movie, ore 21:10 – Bar Sport. Una commedia corale ambientata in un bar della provincia emiliana, tra personaggi eccentrici e storie quotidiane.

20 Mediaset, ore 21:00 – The Bourne Identity. Matt Damon interpreta un uomo senza memoria che scopre di possedere straordinarie abilità da agente segreto.

Iris, ore 21:16 – L’uomo dalla cravatta di cuoio. Clint Eastwood interpreta un poliziotto dai metodi poco convenzionali.

TwentySeven, ore 21:15 – 2 single a nozze. Owen Wilson e Vince Vaughn interpretano due amici che partecipano ai matrimoni senza essere invitati.

Cine34, ore 21:00 – Noi e la Giulia. Diego e alcuni amici cercano di trasformare un casale in un agriturismo, ma incontrano la criminalità locale.

Cielo, ore 21:20 – Salt. Angelina Jolie è un’agente della CIA accusata di essere una spia russa.

Italia 2, ore 21:10 – Trap. Josh Hartnett interpreta un padre che accompagna la figlia a un concerto, dove si nasconde una trappola della polizia.

I film su Sky Cinema venerdì 27 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’inganno perfetto. Helen Mirren e Ian McKellen protagonisti di un thriller nel quale un esperto truffatore incontra una ricca vedova.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Twilight Saga: New Moon. Bella affronta l’allontanamento di Edward e si avvicina sempre più a Jacob.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Flavia de Luce: Una detective geniale. Una ragazzina appassionata di chimica indaga su un omicidio per scagionare il padre.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Point Break – Punto di rottura. Keanu Reeves interpreta un agente infiltrato in una banda di rapinatori appassionati di surf.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Contract. Morgan Freeman e John Cusack protagonisti di un thriller ambientato tra boschi e pericolosi criminali.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Santocielo. Ficarra e Picone in una commedia fantastica che affronta temi religiosi e sociali con ironia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Prendiamoci una pausa. Tre coppie affrontano una crisi sentimentale e decidono di interrompere temporaneamente le rispettive relazioni.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Fuze – Conto alla rovescia. Una minaccia esplosiva diventa l’occasione per organizzare una rapina.