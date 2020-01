La pupa e il secchione e viceversa diretta. Questa sera, alle 21:25 su Italia 1, Paolo Ruffini condurrà la prima puntata de La pupa e il secchione, edizione 2020. Insieme a lui ci sarà come “disturbatrice” Francesca Cipriani.

Il trash-reality di Italia 1 torna in video a dieci anni di distanza dall’ultima edizione, con una serie consistente di novità. L’aggiornamento del format prevede, innanzitutto, la partecipazione di due “pupi” e due “secchione”. La versione datata 2010 affidava il ruolo di “pupe” solo alle donne e quello di “secchioni” solo agli uomini, mentre quest’anno Paolo Ruffini – che è anche autore del programma – ha voluto mescolare le carte. È il motivo per cui si chiama La pupa e il secchione e viceversa.

La seconda novità della stagione consiste nel fatto che il reality si svolgerà in una villa lussuosa e non avrà uno studio tutto suo. Scelta che risponde al tentativo di trasformalo in una sorta di docu-reality che basa molto della sua efficacia sulla fotografia, sul ritmo e le trovate di montaggio, per alimentare il racconto. Anche per questo, La pupa e il secchione e viceversa è girato interamente in 4K.

Sarà nelle stanze della villa, dunque, che si svolgeranno le prove tra i sei secchioni e le sei pupe (più i due pupi e le due secchione). Quelle ribattezzate dagli autori “scambi di saperi” tra i due mondi agli antipodi e che prevedono alcune esterne. Le sfide saranno d’astuzia, ingegno e cultura, ma anche di destrezza e forza fisica.

A giudicarli e commentarli ci saranno ospiti che si alterneranno: alla puntata del 7 gennaio parteciperanno Valeria Marini ed Alessandro Cecchi Paone. Il conduttore Paolo Ruffini ci ha tenuto a precisare in prima persona che i partecipanti non verranno necessariamente ridicolizzati e lo show avrà i suoi momenti di tenerezza ed umanità.