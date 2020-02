Analizziamo i momenti più trash dell’ottava puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 31 gennaio si è concluso con l‘ingresso della nuova concorrente Serena Enardu e con l’eliminazione di Rita Rusic. La produttrice cinematografica ha perso al televoto contro Patrick ed Andrea Montovoli.

Poichè sono assenti nuove dinamiche all’ interno della Casa, il Grande Fratello ha quasi interamente dedicato la puntata alle sorprese. Rita Rusic ha ricevuto un videomessaggio da parte dei figli Mario e Vittoria, Andrea Montovoli ha avuto modo di rivedere la sorella e Paolo Ciavarro è riuscito a riabbracciare sua madre, l’attrice Eleonora Giorgi.

Il televoto è attualmente aperto tra Barbara, Carlotta, MIchele e Patrick. Il concorrente che riceverà meno voti non verrà eliminato ma affronterà ex novo il televoto sfidando i nuovi personaggi di turno.

GF Vip 4 i momenti più trash dell’ottava puntata

A distanza di venti giorni Pago si è confrontato nuovamente con la sua ex Serena Enardu. Se durante il primo incontro i due sono apparsi quasi sconosciuti stavolta sembrano aver ritrovato la complicità perduta. Già ai tempi di Temptation Island Vip Pago aveva sperato che Serena superasse i suoi dubbi sentimentali. Auspicava che dopo il breve flirt con uno dei tentatori, potesse comprendere l’errore commesso.

Nel privé ammobiliato ad hoc per l’occasione, Pago e Serena si sono lasciati andare a tenere effusioni e baci a fior di labbra. Col trascorrere del tempo, Serena ha compreso di essere ancora innamorata di Pago e desidera dare un seguito al loro rapporto, lasciando il passato alle spalle.

I telespettatori hanno assistito all’ennesima commediola sterile ed artefatta che ha rispettato tutti i riti obsoleti del reality. Niente di nuovo: Pago era consapevole di dover incontrare Serena. E viceversa.

GF Vip 4 Adriana Volpe

ll GF Vip 4 è indubbiamente un’edizione basata sulle dinamiche al femminile. Le inquiline sono state protagoniste indiscusse, a scapito della rappresentanza maschile.

In quest’ottica, al centro dell’attenzione è tornata Adriana Volpe. La conduttrice, che ha rivolto pesanti accuse alla Rai e a Giancarlo Magalli, è una delle donne meno amate dalle sue conviventi.In particolare Rita Rusic ed Antonella Elia non condividono i suoi atteggiamenti autoritari.

La Volpe appare un mix tra il finto buonismo sotto cui si cela e l’astuzia di un’abile calcolatrice con cui viene considerata dai suoi coinquilini.

C’è ancora un altro evento al quale Alfonso Signorini sembra stia lavorando con tenacia: l’entrata nella casa di Giancarlo Magalli. Non sarà facile convincere il conduttore de I fatti vostri ad incontrare l’ex collega. Ma Signorini non demorde. E chissà che prima della conclusione del GF vip 4, questo fatale incontro non accada.