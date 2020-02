Analizziamo i momenti più trash della nona puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 3 febbraio si è concluso con l’ingresso di Eva Robins per un confronto con Antonio Zequila su una questione del passato.

Carlotta Maggiorana ha abbandonato volontariamente il reality per poter riabbracciare la famiglia e per superare gli attacchi di panico che l’hanno colpita durante la sua permanenza.

Nella nona puntata non vi è stato alcun eliminato. Il meno votato di turno, Michele Cucuzza, è automaticamente il primo candidato delle nuove nomination. Il giornalista deve sfidare al televoto Adriana Volpe, Fabio Testi e Barbara Alberti.

GF Vip 4 momenti più trash nona puntata

Serena Enardu è entrata tre giorni fa nella Casa del Grande Fratello e da allora non si è mai distaccata da Pago. In seguito al periodo di crisi vissuto davanti alle telecamere di Temptation Island Vip, la coppia sembra intenzionata a dare un futuro alla loro storia d’amore.

Alcuni inquilini sono entusiasti del riavvicinamento mentre per altri si tratta solo di una montatura pubblicitaria. La riconciliazione ha però provocato il totale distacco della coppia dal resto del gruppo.Serena e Pago si sono isolati dagli altri e vivono una loro personale quotidianità.

La telenovela televisiva di Pago e Serena segue un copione già scritto ma non è escluso che possa avere un seguito al di fuori della casa di Cinecittà.

GF Vip 4 Antonio Zequila

Antonio Zequila è conosciuto dal grande pubblico come seduttore incallito. Gli autori, per mantener fede al personaggio hanno inventato una situazione al limite del ridicolo.

Una moltitudine di donne, distribuita in fila indiana lungo la passerella della Casa, sosteneva di aver avuto un’avventura con Zequila. In particolare la signora Imma, durante una breve conversazione con il protagonista, vanta di aver avuto una liaison con lui alla fine degli Anni Ottanta. Ma era evidente che si trattava di un’attrice che recitava.

In aggiunta è entrata nella Casa anche Eva Robins, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti. Mentre Valeria Marini negava il presunto flirt degli anni Novanta, la Robins ostentava la sua fugace love story con Zequila. Vecchi schemi, obsoleti che nulla lasciano all’imprevisto.

GF Vip 4 Rita Rusic e Adriana Volpe

Rita Rusic è uscita di scena venerdì scorso quando il televoto l’ha penalizzata nella sfida tra Patrick ed Andrea Montovoli. Ma rimane uno dei personaggi più influenti del reality. La produttrice cinematografica è entrata nuovamente nella Casa per incontrare Adriana Volpe.

La ex collega di Giancarlo Magalli vuole essere la primadonna e per tale motivo considera una rivale Rita Rusic. La Volpe avrebbe architettato un complotto con le altre inquiline per estromettere la Rusic dal gioco.

Anche in questa occasione l’ incontro era così prevedibile da non stupire nessuno. Gli sforzi per mantenere dei toni civili sono stati vani. Il tutto si è trasformato nella consueta messa in scena. Purtroppo si è ancora sicuri che, a livello di audience, i litigi aiutino a strappare qualche telespettatore in più.