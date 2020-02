Questa sera, lunedì 10 febbraio 2020, va in onda la decima puntata del GF Vip 4. L’appuntamento è prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che venerdì scorso 7 febbraio, il reality non è andato in onda. La rete leader di Cologno Monzese ha evitato lo scontro con la quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Proprio come è accaduto per la contro programmazione di tutte le altre reti.

Siamo al decimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

GF Vip 4 puntata 10 febbraio – entra Lory Del Santo, problemi per Pago

Nella puntata del 10 febbraio del reality di Canale 5, Antonio Zequila riceve la visita di Lory Del Santo. La show girl, che già in passato era stata una reclusa nella casa di Cinecittà, oltrepassa la porta rossa per parlare con Zequila. Quali argomenti così importanti avrà da comunicare all’inquilino soprannominato “underwear”?

A proposito di Zequila… ci sono stati romantici sviluppi del rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo il primo bacio, quali altri eventi potranno accadere? Inoltre, tutto questo romanticismo che effetto avrà su Antonio Zequila che ha appena dedicato alla ragazza una poesia e dunque non sembra affatto insensibile al suo fascino?

Due cuori e una capanna rendono più ‘serena’ la vita di Pago nel loft di Cinecittà. Ma, attenzione.Ci sono novità per Pacifico Settembre: lo attende, proprio questa sera, un duro confronto con una persona che ha molte cose da dirgli.

GF Vip 4 – arriva il fidanzato di Antonella Elia

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia dovrà trovare il modo di giustificare le foto che la settimana scorsa Alfonso Signorini ha mostrato alla concorrente.

Era stato lo stesso conduttore a decidere di far vedere le foto che ritraevano Dalle Piane in compagnia di un’altra donna.

Le immagini, in effetti, non mostravano nulla di compromettente. Ma, a dare la notizia alla ex valletta di Mike Bongiorno, era stata Adriana Volpe.

La ex conduttrice di Mattina in Famiglia aveva detto, a questo proposito:

Mi hanno dato un compito difficile. Mi hanno fatta andare alla Mystery dove mi hanno mostrato delle immagini di Pietro con una bionda che si vede da dietro.

Le foto le ho viste, facciamo questo di mestiere, tu stai facendo il programma più importante del palinsesto televisivo. Lei è di schiena, lui davanti che le parla. Zero. Poi, probabilmente, si sono salutati. Ma sono foto dove non c’è un bacio, non c’è niente. I titoli non sono bellissimi. Ma tu non devi avere un secondo di esitazione perché lui ti ha detto che ti aspetta fuori e che per lui sei importante.