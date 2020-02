Paramount Network canale 27 del digitale terrestre trasmette dal 21 febbraio in prima tv assoluta la serie tv Padre Brown 8, che andrà in onda tutti i venerdì alle 21.10.

Padre Brown 8 serie tv – trama generale

Ideata da Rachel Flowerday e Tahsin Guner e prodotta dalla BBC, la serie prende spunto dai celebri racconti gialli di Gilbert Keith Chesterton. Al centro della narrazione, le vicende di Padre Brown (interpretato da Mark Williams), parroco british dalle spiccate capacità investigative. Sullo sfondo della campagna inglese anni ‘50, troveremo il sacerdote nuovamente coinvolto nella risoluzione dei casi criminali.

Un innato talento e una profonda sensibilità nel comprendere gli altri – sviluppata grazie ad anni di confessioni – giocheranno a favore di Padre Brown nell’affrontare nuovi delitti, in compagnia della fedelissima Mrs. McCarthy, segretaria parrocchiale, di Lady Felicia, della ribelle Bunty e molti altri. In più, il bonario e gentile sergente Goodfellow e l’ispettore Mallory, spesso ostile nei confronti del prete.

Con la nuova stagione di Padre Brown, Paramount Network si conferma punto di riferimento per il light crime, da sempre uno dei generi più popolari e apprezzati dal pubblico del canale.

Padre Brown 8 serie tv – curiosità

L’interesse per delitti e misteri da risolvere non ha mai fine e, su Paramount Network. I numeri parlano chiaro: dalla sua nascita nel 2016 a dicembre 2019 ben 117 sono contenuti di genere crime, per un totale di 6.750 ore di programmazione. I contenuti light crime apprezzati dal pubblico di story lovers di Paramount Network. In questa tipologia di titoli, spicca proprio la fortunata serie della BBC “Padre Brown”, in onda ora su Paramount Network con l’ottava stagione in prima tv assoluta.

Nella nuova stagione, Padre Brown indagherà sull’omicidio di un’eccentrica apicoltrice, scoprirà i misteri che aleggiano su una mostra d’arte e accorrerà in aiuto di Mrs. McCarthy, spaventata dalle predizioni di una cartomante. L’instancabile sacerdote dovrà inoltre calmare gli animi dei suoi concittadini quando un’allegra fiera di paese sarà turbata da un atroce delitto. Infine, un nuovo giallo colpirà da vicino Bunty, accusata ingiustamente dell’omicidio di un giovane aristocratico. Riuscirà Padre Brown a fare luce sulla verità prima che sia troppo tardi?

Trama primo episodio

Nel primo episodio dell’ottava stagione, il coro di Kembleford, diretto da Mrs. McCarthy, si qualifica per la finale dell’annuale Gara di Cori delle Tre Contee, che si terrà nella Cattedrale di Worcester. Mrs. McCarthy organizza un pullman per raggiungere la chiesa: nel gruppo, anche il sergente Goodfellow, Lady Felicia, l’ispettore Mallory e Padre Brown. Il viaggio per raggiungere Worcester si rivela però più difficoltoso del previsto. E sia l’ispettore che Padre Brown iniziano a sospettare che ci sia dietro lo zampino di un coro rivale…

Nel secondo episodio, si indaga sulla misteriosa morte di May, un’apicoltrice: Mallory arresta il figlio della donna, ma Padre Brown segue un’altra pista. Le indagini del sacerdote lo portano infatti a scoprire che May aveva diversi nemici, e che la sua morte si lega a fatti di un passato lontano che si spinge fino alla Prima Guerra Mondiale.

Il cast della serie

