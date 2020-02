Amici 19 serale, secondo quanto annunciato nella conferenza stampa di mercoledì 26 febbraio, inizia quest’anno con circa un mese e mezzo d’anticipo rispetto al passato. Nello studio in cui si svolge il programma erano presenti la conduttrice e ideatrice Maria De Filippi e il coreografo Giuliano Peparini.

Ecco tutte le dichiarazioni.

Amici 19 conferenza stampa serale – le dichiarazioni di Maria De Filippi

Maria De Filippi annuncia che ci sono molte novità rispetto al passato. «Innanzitutto l’anticipo al 28 febbraio è dovuto a motivi di palinsesto. Mi è stato chiesto da Piersilvio Berlusconi di andare in onda con anticipo, proprio perché c’erano esigenze di palinsesto. Amici 19 sarà composto da nove puntate. C’è una prima fase composta da sei appuntamenti nella quale sono in gara i 10 ragazzi arrivati al serale. La seconda fase, composta da tre puntate è un appuntamento celebrativo. Vogliamo fare festa con 10 professionisti molti dei quali hanno già partecipato alle edizioni precedenti di Amici».

A questo punto viene spiegato con maggiori dettagli lo schema di Amici 19. «Nelle prime sei puntate ci sarà la gara ad eliminazione senza squadre. I giovani studenti sono tutti contro tutti e il vincitore viene decretato nella sesta puntata. Le tre puntate celebrative andranno in onda successivamente. Per le due fasi di gara ci sono tre organi giudicanti. La giuria è composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. A loro si aggiunge Tommaso Paradiso nel ruolo inedito di narratore e commentatore. Il secondo organo giudicante è composto dai professori insieme alla VAR, formata dal maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo Luciano Cannito. Inoltre è previsto il televoto del pubblico da casa».

Maria De Filippi specifica anche che le ultime tre puntate le sono state richieste esplicitamente da Mediaset. In questa fase la conduttrice annuncia che ci saranno, tra gli altri, Enrico Nigiotti, Michele Bravi e tra i ballerini Vincenzo e Sebastian.

Il regolamento e gli ospiti della prima puntata

Nella gara ogni studente ha come obiettivo arrivare alla puntata successiva. Al secondo classificato è accordata la possibilità di potervi accedere lo stesso, ma deve superare tre step.

La De Filippi annuncia pure che tra gli ospiti della prima puntata ci sono Ghali, Elisa, Ermal Meta e Alessandra Amoroso.

Continua la De Filippi: «l’intervento comico della prima puntata è affidato a Luciana Littizzetto che sarà in collegamento da casa sua. Mi sono ispirata per questo spazio a quanto è accaduto a Sanremo 2020. Inoltre sempre nella prima puntata saranno ospiti Mattia Sartori e Mattia Cristalli esponenti delle Sardine. Propongono ai ragazzi un dialogo contro l’odio. Questo spazio è previsto anche nelle altre puntate. La De Filippi sottolinea di non voler dare alcuna connotazione politica alla presenza del gruppo».

Amici 19 conferenza stampa serale – lo spazio “Amici Prof”

Nelle puntate serali ci sarà lo spazio chiamato “Amici Prof” ospiti fissi Al Bano e Romina Power. Sono loro i cantanti con i quali i prof dovranno duettare. Per i docenti è prevista anche una classifica aperta senza eliminazioni.

Maria De Filippi blocca subito la polemica che potrebbe innescarsi sulla presenza di Amici al venerdì sera contro La Corrida di Carlo Conti. Viene mostrato un filmato con una sorta di intervista a due voci nel quale sia Carlo Conti che Maria De Filippi professano la loro amicizia e affermano di non tenere nessun conto l’eventuale risultato dell’Auditel.

Inoltre la conduttrice sottolinea il suo sforzo: «vado in onda in due serate consecutive, il venerdì e il sabato, ed ho da gestire anche il programma Uomini e Donne. Mi auguro che l’emergenza coronavirus possa rientrare subito perché il pubblico in studio è indispensabile, soprattutto per La Corrida».

Maria De Filippi fa chiarezza sulle polemiche

Maria De Filippi smorza anche la polemica che stava per innescarsi con Ballando con le stelle. Dice: «sono stata io a chiamare Milly Carlucci per sapere quanto c’era di vero in ciò che scrivevano i giornali. Ovvero che avrei potuto essere ospite del dance show di Rai 1».

A proposito della polemica su Amici Celebrities e la stessa Carlucci, Maria De Filippi sottolinea che sono stati gli avvocati di Milly Carlucci ad aver scritto agli avvocati di Mediaset.

Ancora Maria De Filippi, questa volta sui dieci talenti in gara: «il livello di professionalità è molto alto. I giovani oggi sono più consapevoli e in grado di imporre le loro scelte. Unico handicap è la presenza dei social. Se infatti qualcuno li critica, vanno subito in depressione, addirittura spesso desiderano andare via e si spingono a chiedere degli ansiolitici. Per fortuna tutto poi rientra».

A questo proposito la De Filippi sottolinea: «l’assenza delle squadre inizialmente ha deluso i ragazzi. Ma dopo hanno capito che in questo modo sono più liberi di esprimere la propria personalità artistica».

Infine, sugli indici di ascolto, la De Filippi sottolinea: «io non ho mai avuto l’ossessione degli ascolti e vorrei che non fossero neanche divulgate le curve dell’Auditel nel corso dei programmi. Io le considero soltanto uno strumento di lavoro. Inoltre non ho mai avuto l’ossessione dei social e non ho mai spinto affinché le mie trasmissioni avessero successo in rete».