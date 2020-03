Analizziamo i momenti più trash della quindicesima puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 2 marzo si è concluso con l’apertura del televoto tra Asia, Sara e Fabio Testi. L’attore ha espresso ai compagni e al pubblico la volontà di uscire in quanto preoccupato per i suoi figli, in particolare per Fabio Jr che da 12 anni vive e lavora a Shangai. Le notizie sull’emergenza Coronavirus l’hanno estremamente preoccupato. Ma il videomessaggio del figlio trasmesso in puntata, è riuscito a restituirgli fiducia.

Il conduttore, affiancato da Rita Rusic, ha dato la notizia dell’arresto di Cecchi Gori, condannato in via definitiva a 8 anni per bancarotta fraudolenta (per il crac Safin). Attualmente è ricoverato in ospedale, in seguito ad un malore, ed è piantonato dalle forze dell’ordine. Infine Adriana Volpe ha raccontato di aver avuto 10 anni fa un aborto spontaneo, prima della nascita di Giselle.

GF Vip 4 momenti più trash quindicesima puntata Antonella Elia e Valeria Marini

Antonella Elia è nuovamente al centro della bufera. Non sopportando più i meccanismi infernali del reality, sta mostrando i primi segni di cedimento psicologico.

Il periodo di crisi che sta vivendo è alimentato dal comportamento scorretto di alcune inquiline. In particolare di Fernanda Lessa e Valeria Marini. Con quest’ultima ha avuto un’accesa lite nei giorni scorsi. L’attrice del Bagaglino ha sventolato un rosario sul viso della Elia, quasi volesse allontanare una presenza demoniaca. La Elia ha reagito alla provocazione con uno spuntone sul seno della Marini. Fernanda Lessa invece si fa il segno della croce ogni volta che la Elia le passa accanto. In più inscena riti scaramantici con il sale da cucina per allontanare l’energia negativa che emanerebbe l’ex valletta.

Il gesto della Elia è senza dubbio condannabile. Ma è la conseguenza dell’esasperazione dovuta a due fattori. Da una parte la reclusione forzata, dall’altra la reazione degli altri conviventi che non l’hanno difesa.

Altrettanto riprovevole, però,è l’atteggiamento ostile ed oscurantista di Fernanda Lessa e Valeria Marini nei confronti di Antonella Elia, considerata quasi una persona negativa. Del tutto fuori luogo il riferimento di Alfonso Signorini a Mia Martini vittima, per anni, di maldicenze infondate.

Dopo la discutibile storia di Suor Maria Addolorata, è il secondo tentativo del reality di strumentalizzare la fede ai fini dell’audience.

GF Vip 4 Adriana Volpe e Antonio Zequila

Prosegue da settimane la storia del presunto flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, accaduto più di vent’anni fa. Zequila ritorna a parlarne per smascherare Adriana. Lei nega, mentre lui ricorda i particolari di quel pomeriggio a Milano.

La Volpe è sempre più infastidita delle false insinuazioni. E ribadisce che, se davvero ci fosse stata una love story, non avrebbe alcuna ragione per negarla. All’epoca era maggiorenne e senza legami sentimentali. Quindi era libera di gestire la sua vita sentimentale.

Zequila è un personaggio desueto e monocorde. Le sue esternazioni da latin lover e l’esasperata affermazione della virilità sono diventate ridicole all’interno della casa. Ed anche i telespettatori sono oramai stanchi di dinamiche fin troppo conosciute.Come riuscirà il GF Vip 4 ad arrivare fino al 27 aprile rimestando sempre nei medesimi argomenti?