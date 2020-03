Pechino Express 2020 puntata 3 marzo la coppia migliore e la peggiore

Pechino Express 2020 puntata 3 marzo. Il quarto appuntamento si è concluso con l’eliminazione degli Inseparabili.

La coppia vincitrice della puntata è formata da Ema e Dayane, ovvero Le Top. I Wedding Planner invece hanno superato la prova immunità e, come premio, hanno cenato in uno dei ristoranti più prestigiosi di Bangkok e pernottato in un lussuoso albergo a 5 stelle.

Gennaro e Vera hanno dovuto fare i conti con le prime incomprensioni e con il malumore dell’attrice. Le sei coppie rimaste in gara, abbandoneranno la Thailandia alla volta della Cina.

Pechino Express 2020 puntata 3 marzo la coppia migliore

La coppia migliore della quarta puntata di Pechino Express è formata da Gli Inseparabili. Nonostante siano stati eliminati, Vittorio e Fabrizio Salvatori si sono dimostrati i concorrenti più ironici dell’ottava edizione.

I telespettatori dell’adventure reality li hanno apprezzati per la spontaneità e lo slang giovanile con cui hanno affrontato le prime tappe. Ad accrescere la simpatia, il loro particolare aspetto, soprattutto le folte barbe rosse.

Tra i momenti più divertenti vi è la scena in cui hanno cercato di corteggiare delle signorine solo per ottenere ospitalità per la notte. Ma ricordiamo anche un altro episodio: per rispettare il regolamento dell’ adventure game – che vieta di utilizzare il proprio denaro per i mezzi di trasporto – si sono fatti pagare il viaggio da alcuni autoctoni. Li hanno invitati a consegnare la somma direttamente al conducente.

Ai telespettatori mancherà la loro genuinità ed il marcato accento marchigiano.

Pechino Express 2020 la coppia peggiore

I Sopravvissuti rappresentano la coppia peggiore della puntata del 3 marzo. In un primo momento avevamo sperato che tra Gennaro e Vera potesse nascere una forte sintonia. Nonostante i loro partner d’origine fossero differenti, hanno infatti scelto di unirsi per poter proseguire il viaggio. Gennaro apparteneva alla coppia dei Guaglioni con Luciano mentre Vera e Asia Argento formavano la coppia Le figlie d’arte.

Nell’ultima tappa a Bangkok Gennaro ha dovuto fare i conti con la perenne isteria della figlia di Giuliano Gemma. Si lamentava per ogni piccolo inconveniente che lei trasformava in un pretesto per discutere.

Gennaro ha tentato di assecondare i capricci della sua partner dalla quale non si è mai sentito sostenuto ed incoraggiato. Un esempio lampante è stata la missione al mercato dei fiori. Gennaro era bendato e doveva trasportare Vera a bordo di un cesto con le ruote seguendo le sue indicazioni. Ma, a causa di suggerimenti sbagliati, Il giovane modello napoletano ha rischiato più volte di battere la testa contro le aste di ferro che sorreggono le bancarelle. Comprensibile il suo nervosismo per la scarsa collaborazione.