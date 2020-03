Stasera in Tv mercoledì 11 marzo 2020. Rete 4 al posto di #Cr4 – La Repubblica della donne trasmette lo Speciale di Stasera Italia, dedicato all’emergenza Coronavirus. A rischio anche la messa in onda del reality GF Vip 4 condotto da Alfonso Signorini.

Stasera in Tv mercoledì 11 marzo 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20, il telefilm The good doctor. Nell’ episodio “Il coraggio di Charlie” Shaun affronta il caso di una donna affetta da una malattia genetica rara che annulla le difese immunitarie. Intanto Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che deve sottoporsi ad un’operazione che lo renderà cieco. Nell’episodio “Lancio sulla luna “ Carly tenta un approccio con Shaun. Andrews affida a Morgan il suo primo intervento e la ragazza,preoccupata, si vede costretta a confessare a Glasman un segreto.

Su Rai 3, alle 21.20, il programma Chi l’ha visto? Con Federica Sciarelli. Oggi si torna a parlare di Lisa Gabriele, la 22enne trovata senza vita nel 2005 nelle campagne vicino Cosenza. Allora si pensò ad un suicidio ma oggi, grazie al DNA trovato sotto le unghie della ragazza il caso è stato riaperto.

Su Rete 4, alle 20.25, il programma di approfondimento Speciale Stasera Italia. Con Barbara Palombelli. Lo show di Piero Chiambretti, al momento sospeso per scelta di Mediaset, verrà sostituito dal talk della giornalista per offrire agli spettatori una copertura capillare dell’attualità. La trasmissione sarà dedicata all’emergenza Coronavirus.

Su Canale 5 , alle 21.25, il reality Show Grande Fratello Vip 4. Con Alfonso Signorini. Il reality si sposta al mercoledì ed andrà avanti fino a fine aprile.Recentemente Valeria Marini è entrata nella Casa come concorrente e si è subito scontrata con Antonella Elia. Con lei è entrato Sossio Aruta, che nel 2005 ha partecipato a “Campioni, il sogno”.

Stasera in Tv mercoledì 11 marzo 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai1, alle 21.25, il film di commedia del 2018 Ricchi di fantasia. Con Sabrina Ferilli. Sergio e Sabrina si vogliono bene e vorrebbero vivere insieme ma non possono lasciare le rispettive famiglie perché non hanno un soldo.Un giorno, però, vittima di uno scherzo, l’uomo si convince di aver vinto tre milioni alla lotteria e decide di cambiar vita.

Su Italia 1 , alle 21.25, il film di fantascienza del 2015 Sopravvissuto-The Martian. Con Matt Damon. Durante la missione su Marte, l’astronauta Mark viene creduto morto durante una tempesta ed abbandonato l’equipaggio. Ma lui è sopravvissuto e deve trovare un modo per sopravvivere e tornare a casa.

I film Rai 4 Iris La5 Cine34

Su Rai 4, alle 21.20,il film drammatico del 2015, La resistenza dell’aria. Con Reda Kateb. Vincent, campione nel tiro al segno, è costretto ad ospitare il padre malato, alterando il suo equilibrio famigliare. A offrirgli la serenità sarà un nuovo amico.Ma…

Su Iris , alle 21.00, il film drammatico del 2015,The 33. Con Antonio Banderas. Dopo un crollo nella miniera di oro e rame e di San José, nel deserto di Atacama,mario e altri 32 compagni rimangono intrappolati in un cunicolo a 700 metri di profondità.

Su La 5 , alle 21.10, il film drammatico del 1998, La città degli angeli. Con Nicolas Cage. Un angelo sbarca a Los Angeles con l’incarico di aiutare un’affascinante dottoressa in crisi dopo la morte di un paziente in sala operatoria. Finirà per innamorarsi di lei.

Su Cine 34 , alle 21.10, il film giallo dl 1978, Solamente nero. Con Lino Capolicchio. Stefano, giovane docente universitario, raggiunge sull’isola veneziana il fratello Paolo: l’uomo riceve diverse lettere minatorie alle quali fanno seguito misteriosi ed inspiegabili delitti.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film fantastico del 2018, Animali fantastici 2-I crimini di Grindelwald. Con Eddie Redmayne. Nel 1927, a sei mesi di distanza dalla sua cattura, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald viene tenuto prigioniero al MACUSA, dove gli è stata tagliata la lingua per impedirgli di utilizzare le sue notevoli doti persuasive sui carcerieri. Durante il suo trasferimento da New York a Londra, tuttavia, Grindelwald riesce, con l’aiuto di Abernathy, un impiegato del Ministero, ad uccidere le guardie di sicurezza e a fuggire impossessandosi della carrozza che doveva condurlo in Inghilterra.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film di guerra del 1987, Full metal Jacket. Con Vincent D’Onofrio.Un soldato della marina statunitense osserva gli effetti della guerra del Vietnam sui propri colleghi. Questi ultimi vengono sottoposti ad allenamenti estenuanti da parte del sergente Hartman, con lo scopo di diventare strumenti di guerra.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film drammatico del 2004, Mai più come prima.Con Laura Chiatti. Sei compagni di scuola decidono di passare l’estate assieme subito dopo aver affrontato gli esami di maturità. I ragazzi sono consapevoli di avere solo un’ultima opportunità per riunire il gruppo intero e scelgono di andare in montagna dove, purtroppo, una tragedia sconvolge i loro piani e trasforma l’esistenza dei giovani per sempre.

Stasera in Tv mercoledì 11 marzo 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film di commedia del 2018, Non ci resta che il crimine. Con Edoardo Leo. Moreno, Sebastiano e Giuseppe organizzano un tour tra i luoghi simbolo della Banda della Magliana. Ma attraverso un portale temporale e si ritrovano catapultati nel 1982.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film horror del 2019, The nest (il nido). Con Ginevra Francesconi. Il giovane Samuel, costretto su una sedie a rotelle, vive con la madre in una residenza isolata tra i boschi. Ma l’arrivo della domestica Denise scardinerà gli equilibri di famiglia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2009, La partita perfetta.Con Cliffton Collins Jr.Messico 1957, la storia vera di un quartiere di baseball dei quartieri poveri di Monterey. Dopo aver vinto il campionato locale,approda alle finali in Pennsylvania.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2014, Black sea. Con Jude Law. Il capitano Robinson deve recuperare sul fondale del Mar Nero un relitto di un sottomarino nazista carico d’oro. Per riuscire nell’impresa raccoglie un equipaggio pronto a tutto.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 1971, Brivido nella notte. Con Clint Eastwood. Il disk jockey Dave accetta un appuntamento con una donna, durante l’assenza della fidanzata. Ma dopo la notte passata insieme , lei inizia a perseguitarlo.