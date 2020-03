Liti continue al GF Vip 4 nonostante la drammatica situazione determinata dall’emergenza coronavirus di cui i reclusi sono stati ampiamente informati.

Innanzitutto è stata comunicata ai reclusi la chiusura anticipata della reality. La data della conclusione avrebbe dovuto essere il 27 aprile. Invece con tre settimane di anticipo, ovvero il prossimo 8 aprile, su Canale 5, la casa di Cinecittà chiude i battenti.

Liti continue al GF Vip 4 tra Valeria Marini e Antonella Elia

È davvero singolare assistere allo scontro continuo tra Antonella Elia e Valeria Marini. Le liti tra le due primedonne della casa di Cinecittà non si placano. Eppure tutti sono stati ampiamente documentati su quanto sta avvenendo in Italia.

Non solo ma lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha parlato recentemente con gli abitanti del GF Vip 4 dando loro le ultime notizie sull’avanzare purtroppo dell’emergenza sanitaria in Italia.

Per questo motivo, nelle ultime ore, è stata data a tutti i partecipanti la possibilità di mettersi in contatto con le proprie famiglie via Skype. Questo semplice regalo, come lo ha definito lo stesso Signorini, sembrava aver portato un’atmosfera di maggiore serenità tra le mura più spiate d’Italia.

Ognuno ha potuto parlare con i propri cari e dialogare con loro anche solo virtualmente.

Antonella Elia e Valeria Marini: lo scontro non si placa

I motivi di discordia tra la Elia e la primadonna del Bagaglino, sembrano aumentare giorno dopo giorno. Tra le due oramai regna un clima di astio e di tensione. Le due non perdono occasione per rintuzzarsi vicendevolmente e trovano sempre un pretesto per litigare. Immagini che stridono davvero con la drammaticità che invece purtroppo regna in Italia.

La settimana trascorsa è stata caratterizzata proprio da scontri anche violentissimi tra le principali antagoniste della casa. In tutto questo si inserisce anche la figura di Sossio Aruta che non gode della simpatia di molti coinquilini.

L’ex concorrente di Uomini e Donne e di Temptation Island Vip, sembra inserirsi nella spirale di liti e di incomprensioni in cui si trovano la Elia e la Marini. Aruta infatti discute continuamente con gli altri vip e cerca un motivo di scontro anche per le tematiche più semplici e banali.

Doppia eliminazione prevista questa sera

La puntata di questa sera è caratterizzata anche da una seconda eliminazione. Intanto al televoto ci sono Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. Uno di loro questa sera uscirà dalla casa. Quasi certamente sarà Fabio Testi perché lo aveva chiesto esplicitamente fin dalla puntata precedente. Successivamente poi tutti gli inquilini rimasti nella casa saranno chiamati a decidere per un’altra eliminazione.

Inoltre questa sera sarà incoronato il primo finalista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il meccanismo sarà spiegato all’inizio della puntata da Alfonso Signorini.