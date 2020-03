Pechino Express 2020 puntata 17 marzo la coppia migliore e la peggiore

Pechino Express 2020 puntata 17 marzo. Nel sesto appuntamento dell’ adventure game I Sopravvissuti sono stati eliminati per volere di Jennifer e Nicole, le Collegiali, coppia vincitrice della puntata. Gennaro e Vera si erano già miracolosamente salvati la scorsa settimana perché la tappa non era eliminatoria. Stavolta però hanno dovuto abbandonare a malincuore il gioco. Credevano di aver realizzato un buon percorso e non immaginavano di arrivare ultimi. La particolarità della sesta puntata è che tutte le coppie, per la prima parte del viaggio, sono state ricomposte secondo un criterio specifico del conduttore.

Pechino Express 2020 puntata 17 marzo la coppia migliore

Max e Marco sono i vincitori morali della sesta tappa di Pechino Express. Nonostante i chiari segni di stanchezza, già manifestati nelle scorse settimane, i Gladiatori continuano il viaggio con lo stesso entusiasmo della puntata d’esordio. Non perdono mai il desiderio di combattere anche quando gli autori decidono di separarli per creare nuove dinamiche all’interno del gioco.

Una volta ricongiunti nella tappa del libro rosso, hanno ritrovato facilmente la loro consolidata sintonia. Anche nella sfida singola a colpi di Bamboo della prova vantaggio, abbiamo notato il forte spirito di squadra. Mentre Marco sfidava Nicole, Max ha cercato di spronarlo il più possibile. L’incoraggiamento ha funzionato perché Marco ha vinto la gara. Successivamente ha tifato Max nello scontro con Gennaro. Il bonus ottenuto nella prova si è rivelato fondamentale per la loro salvezza nel traguardo finale. I Gladiatori rappresentano la coppia migliore della puntata perché hanno dimostrato che la vera forza di una coppia è l’unione.

Pechino Express la coppia peggiore

La coppia peggiore della settimana è formata da Le Top. Ema si è comportata in maniera scorretta nei confronti della compagna di viaggio. Nella ricomposizione delle coppie, Ema è stata abbinata a Gennaro mentre Dayane ha affrontato la prima parte del viaggio insieme a Soleil.

Durante la ricerca dell’alloggio per la notte le due neo coppie hanno rimediato una cena in una festa allestita in un piccolo spiazzale. Hanno condiviso allegramente il banchetto con i commensali cinesi tra cibo e divertimento.

L’indomani Ema e Gennaro hanno sorprendentemente evitato le due ragazze. Non solo. Nel corso del viaggio verso la tappa successiva Ema ha negato un aiuto alla sua ex compagna. Ema e Gennaro si trovavano all’interno di un’auto – con il cassone aperto – sulla quale subito dopo sono salite sulla parte esterna anche Soleil e Dayane.

A quel punto Ema ha gridato ripetutamente al conducente, e in maniera eclatante, di non concedere alcun passaggio all’altra coppia. Un gesto davvero sconcertante nei confronti della partner originale che non ha giovato alla ricostruzione del loro equilibrio di coppia.