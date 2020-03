Secondo appuntamento di Family Food Fight, in onda giovedì 19 marzo alle 21.15 su Sky Uno. Dopo quanto è accaduto all’esordio, sette giorni fa, questa sera, la gara tra famiglie continua. Ecco quanto accade.

Family Food Fight 19 marzo

Nella puntata odierna, le cinque famiglie superstiti affrontano una prima prova all’insegna dei ricordi e della memoria. Dovranno realizzare, infatti, un menù capace di rendere onore al loro passato, andando a pescare tra emozioni e ricordi lasciati dalle rispettive storie familiari.

La famiglia che, grazie al proprio menù, riuscirà a conquistare i palati dei giudici si aggiudicherà un bonus da utilizzare nella seconda prova. Questa sfida sarà più importante perchè deve saper trasmettere, attraverso i piatti preparati, le emozioni di un ricordo lontano. Chi vince andrà direttamente al duello finale.

Al centro della sfida ci sono stati soprattutto i menù tipici di una domenica in famiglia. E l’idea di condivisione è stata chiara fin da subito. Ma per le famiglie di Family Food Fight, passato l’entusiasmo iniziale, il gioco si fa serio.

Dopo l’eliminazione dei De Florio, sancita dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich, le cinque famiglie superstiti sono: Benziadi, Lucini, Magistà, Raviele, Scainelli.

Tutte entrano nello spirito competitivo della gara, portando il loro rapporto quotidiano.

La seconda prova di Family Food Fight

A seguire, nella seconda prova, le famiglie si sfidano su piatti tipici delle loro regioni di provenienza. Nel duello per l’eliminazione, le due squadre peggiori, che si contenderanno la permanenza nella gara, sono chiamate a portare in tavola uno dei piatti cardine della famiglia di Chef Cannavacciuolo.

Il programma è più di una gara di cucina. Cibo e famiglia: due temi universali, ancestrali, che anche nell’era moderna rappresentano valori fondamentali, per creare un racconto delle famiglie italiane tra contemporaneità e tradizione, con le dinamiche e le storie più personali che si uniscono alla cultura alimentare e al territorio di origine delle squadre.

Dove vedere il programma

Family food fight va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).

E’ sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

Basato sul format “Family Food Fight” un format originale di Endemol Shine Australia, è sviluppato con Nine Network Australia e distribuito da Endemol Shine IP B.V.