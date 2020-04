Real Time sta mandando in onda il reality Malati di pulito. Il programma, previsto in prima serata, è un format originale di Channel 4 nato in Gran Bretagna nel 2013. Il fine è da raccontare la storia di alcune persone che hanno una vera e propria mania per la pulizia.

Più che di una mania si tratta di veri e propri disturbi ossessivi e compulsivi che si traducono in una continua pulizia della casa e di tutte le suppellettili in essa compresa.

Malati di pulito Real Time – il format

Il format del programma ha come protagoniste anche persone che hanno delle imprese di pulizie. Sono infatti riuscite a trasformare la loro ossessione per il pulito in un vero e proprio lavoro. Mettono così a disposizione degli altri le loro indubbie capacità nel trasformare appartamenti, ville, magazzini e castelli in luoghi dove la pulizia regna sovrana. Ricordiamo però che i protagonisti di puntata si recano quasi sempre in luoghi dove la sporcizia assume dimensioni abnormi.

Malati di pulito Real Time – il secondo episodio della quarta stagione

In una delle puntate che viene replicata questa sera, i protagonisti sono Hayley e Dann che vanno in missione in un castello nel XVII secolo. Il Maniero si trova nel nord del Galles ed è stato costruito nel 1610. Al momento dell’acquisto da parte di Cornelia, il castello il cui nome è Plas Peg versava in uno stato di sporcizia inaudito. Questa situazione è continuata anche con la nuova gestione. Il castello non è stato mai pulito. I materassi, i divani e i letti non erano stati cambiati da oltre 100 anni. La stessa signora Cornelia ha confessato che lei stessa non faceva una doccia da oltre 3 anni. Inoltre viveva con 12 gatti che tra l’altro facevano i propri bisogni nelle stanze del castello.

I protagonisti di tutti gli episodi della quarta stagione

I protagonisti del primo episodio sono Vinny e Denise che devono pulire una casa in stile georgiano del XVIII secolo. Il posto è estremamente lurido e le fatiche da fare sono tante. La casa è abitata da Tiggy e dal suo gatto Toby.

Nel terzo episodio la malata di pulito è Gemma che si reca nella abitazione di Annia, una madre single. La proprietaria dell’appartamento è una collezionista compulsiva. Gemma avrà un compito particolarmente difficile perché tra l’altro dovrà superare la sua profonda paura, oltre che per lo sporco, anche per i ragni.

Tracy, un’altra malata di pulito, agisce nel quarto episodio. Deve aiutare Kerry, una giovane di 33 anni che vive in una casa piena dei peli e maleodoranti escrementi di cani.

Successivamente arriva Julie che dovrà fare i conti con l’ambientalista Ken. La sua casa è piena di oggetti da riciclare, tutti sporchi. Ma il proprietario ha una vera e propria idiosincrasia per l’aspirapolvere.

Un’altra malata di pulito è Kelly ed agisce nel sesto episodio. È un ex reginetta di bellezza che deve mettere in ordine e ripulire l’appartamento di uno chef in pensione. Anche qui sporcizia e disordine sono protagonisti.

Episodi dal 7 al 12

Ecco i protagonisti degli ultimi episodi. Michelle agisce nel settimo episodio. Dovrà ripulire la casa di Susane piena di oggetti inutili e di decorazioni natalizie mai spostate da oltre 5 anni. Louise madre di 9 figli, un’altra signora dipendente dalla pulizia, ha il compito di ripulire la casa di Paula, piena di piatti sporchi depositati in ogni stanza e mai lavati.

Laura è una madre single di due figli che aiuta Sara, la cui casa è piena di oggetti accumulati negli ultimi 10 anni. Protagonista del decimo episodio è Mick, esperto nel ripulire le scene del crimine. Sarà lui ad aiutare Rosemary e Julian ad igienizzare la loro casa che non viene pulita da 15 anni.

Negli ultimi due episodi, ovvero l’undicesimo e il dodicesimo, i due protagonisti sono Natasha e Sandra. Dovranno ripulire rispettivamente la casa di Suzanne e di Karl. Suzanne ha l’abitazione piena di giocattoli, mentre Karl vive tra l’appartamento pieno di sporcizia e la sua barca.