La nuova edizione di Temptation Island 2020 è pronta ad andare in onda con coppie variamente assortite.

Innanzitutto l’appuntamento è fissato per giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Le sei puntate previste sono state realizzate nel rispetto delle nuove disposizioni anti covid e sono state girate tutte nella tradizionale location dell’Is Morus Relais in Sardegna.

Temptation Island 2020: ecco le coppie VIP

In questa nuova edizione del reality delle gelosie e dei tradimenti ci sono alcune coppie di personaggi noti, o presunti tali. Tra questi Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. L’ex valletta di Mike Bongiorno proviene dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Si è distinta per i capricci e comportamenti sopra le righe, oltre ai litigi, spesso anche furiosi, con le altre donne della casa tra cui Fernanda Lessa e Valeria Marini.

Adesso ci riprova in un contesto completamente differente. Vedremo se riuscirà a farsi amare ed odiare contemporaneamente.

L’altra coppia nota è formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lei è ex Miss Italia e conduttrice, lui invece è ex calciatore. La loro relazione ha superato i tre anni e ambedue dicono di voler essere sicuri di poter continuare. Insomma mettono alla prova i loro sentimenti.

Temptation Island 2020: ecco le coppie NIP

Tra le Non Important Person ci sono le seguenti coppie.

La prima è formata da Valeria e Ciavi. Ambedue hanno una relazione da alcuni anni ma sembra che lui impedisca alla sua compagna di avere la libertà alla quale aspira. Insomma il viaggio dei sentimenti e delle gelosie si annuncia abbastanza tempestoso.

Annamaria e Antonio sono una coppia con una differenza di età abbastanza consistente. Infatti lei ha 43 anni, lui invece 10 di meno, ovvero 33. Anche loro vogliono verificare se si tratta di un sentimento destinato a continuare nel tempo. Lui ha un atteggiamento abbastanza sfrontato nei riguardi della vita e non nega che gli piacciono le donne. Annamaria gli ha sempre perdonato dei piccoli errori. Ma adesso è stanca e vuole capire che le sue promesse sono destinate a durare.

Anna e Andrea

Costituiscono un’altra coppia con una notevole differenza di età. Anche loro vogliono capire se il legame che li unisce può essere continuativo. Anna spera davvero che Andrea avere finalmente un atteggiamento maturo.

Sofia e Alessandro rappresentano una coppia diversa dalle altre. Infatti Alessandro è innamorato perdutamente della sua ragazza. Lei invece nutre seri dubbi sulla stabilità dei sentimenti del suo partner. Prima di entrare nel reality, Sofia ha detto: «Adesso vediamo se le tante tentatrici riusciranno a farti dimenticare di me».

Ad insidiare le love story delle coppie ci sono 13 tentatori per le fidanzate e 13 tentatrici per i fidanzati. Tutti di fisico statuario e con grande appeal.

L’appuntamento è giovedì 2 luglio con la conduzione di Filippo Bisciglia che riprende il timone anche per l’edizione 2020.