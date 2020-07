Le storie più sugnificative di 16 Anni e Incinta Italia, il programma di MTV, arrivano su Paramount Network in formato movie.

La serie va in onda su Paramount Network per la prima volta nella nuova versione movie, con le storie delle stagioni 4 e 6. L’appuntamento è, quindi, ogni sabato alle 14.00 a partire dal 4 luglio e per tutta l’estate.

16 Anni e Incinta Italia su Paramount Network dal 4 luglio

16 Anni e Incinta Italia è un programma che indaga il tema della maternità dalla parte degli adolescenti che vivono questa esperienza unica, a volte anche difficile, in prima persona. Le giovani protagoniste sono ragazze che diventano mamme in un’età molto delicata, spesso senza averlo deciso. Storie, volti, pensieri, riflessioni, emozioni contrastanti per una maternità affrontata in giovane età.

Da una parte la gioia, la speranza e dall’altra le piccole e grandi difficoltà e cambiamenti da affrontare.

Il docu-film 16 anni e incinta racconta tutte queste emozioni attraverso un linguaggio scevro da giudizi. Un racconto neutrale senza assumere nessuna posizione quindi. Nelle puntate vita quotidiana, condivisioni sincere e spontanee, inseriscono lo spettatore dentro un mondo fatto di gioie, interrogativi, novità in arrivo, priorità che cambiano.

Le protagoniste fronteggiano in maniera diversa la stessa grande esperienza: diventare madri in giovane età. Insieme in questo percorso anche le famiglie, i partner, entrambi parti integranti del racconto.

Le ragazze raccontano come cambia la loro vita, ora che aspettano un bambino. Conosciamo da vicino i loro dubbi, le paure e le insicurezze che si mischiano all’entusiasmo e alla magia che una gravidanza comporta.

16 anni e incinta dove vederlo

Il programma è visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky

Va in onda per tutta l’estate nell’inedita versione movie su Paramount Network, ogni sabato alle 14.00, a partire dal 4 luglio, con le storie delle stagioni 4 e 6. Tutti gli episodi sono disponibili anche su paramountnetwork.it.

16 Anni e Incinta Italia è una produzione ViacomCBS International Studios (VIS) per MTV, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Stand By Me di Simona Ercolani.