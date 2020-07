Dopo il turno appena trascorso, torna in campo la Serie A con la 30esima giornata di Campionato. Sono sette gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su Now Tv. Per tutti i match, inoltre, è attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con i rumori del pubblico dello stadio pieno. Le altre tre partite, come al solito sono fruinili su DAZN.

Serie A 30esima giornata di campionato, le partite sui canali Sky Sport

Sabato 4 luglio

ore 17.15

Juventus-Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

ore 19.30

Sassuolo-Lecce Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Antonio Nucera; commento Carolina Morace; bordocampo Manuele Baiocchini

Domenica 5 luglio

ore 19.30

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Cagliari-Atalanta Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Nando Orsi; bordocampo Veronica Baldaccini; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Parma-Fiorentina Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Geri De Rosa; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marco Nosotti. Diretta Gol Riccardo Trevisani

Udinese-Genoa Sky Sport 254 (satellite e fibra) e Sky Sport 485 (digitale terrestre)

telecronaca Dario Massara; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello. Diretta Gol Daniele Barone

Brescia-Verona Sky Sport 255 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

telecronaca Massimo Tecca; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Vanessa Leonardi. Diretta Gol Antonio Nucera

ore 21.45

Napoli-Roma Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 – 256 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Massimo Ugolini e Paolo Assogna

Serie A, le partite su DAZN

Sabato 4 luglio

ore 21.45

Lazio-Milan DAZN1 (canale 209)

Domenica 5 luglio

ore 17.15

Inter-Bologna DAZN1 (canale 209)

ore 19.30

Sampdoria-Spal DAZN1 (canale 209)