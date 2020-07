Stasera in Tv sabato 4 luglio. Su Rai1 proseguono le repliche dello show 20 anni che siamo italiani. Mentre Rai5 trasmette Per fortuna che c’è Riccardo, lo spettacolo teatrale di Riccardo Rossi.

Stasera in Tv sabato 4 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà 20 anni che siamo italiani. Terzo e ultimo appuntamento con lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Stasera D’Alessio duetta con Anna Tatangelo e Il Volo; inoltre, in studio, Pippo Baudo, Nino D’Angelo, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Giuseppe Zeno, Gigi Marzullo, Niccolò Agliardi e Nek.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Per fortuna che c’è Riccardo. Riccardo Rossi riscrive la storia a modo suo, accostando avvenimenti e personaggi apparentemente lontani: dall invenzione del transistor ai computer, dall’uccisione di Lennon alla morte di Caravaggio.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin 7. Penultimo appuntamento con le repliche della settima stagione del varietà ideato e condotto da Paolo Bonolis. Stasera si sfidano le squadre delle Giovani (capeggiata da Giovanna Rigato) e quella delle Mature (guidata da Gloria Guida). Tra le prove d’abilità, l’esilarante “A spasso nel tempo”.

Su Real Time, alle 21.30, Vite al limite. Gina e sua moglie Beth vivono con la madre di Gina, ma non sono una famiglia felice. Ora Gina, che ha problemi di peso, deve andare a Houston per farsi aiutare dal dottor Nowzaradan. Ma la situazione a casa è sotto controllo?

Stasera in Tv sabato 4 luglio 2020 I film sulle reti generaliste

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 1959, di Nanni Loy, Audace colpo dei soliti ignoti, con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Claudia Cardinale. Rapinatore fallito, Peppe detto “Er Pantera” (Vittorio Gassman) si è messo a fare il muratore. Si lascia però convincere dal misterioso Virgilio (Riccardo Garrone) a rimettere insieme la vecchia banda per una nuova impresa. Contatta allora “Piede amaro” (Nino Manfredi) e gli altri componenti del gruppo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Gary Ross, Free State of Jones, con Matthew McConaughey. Mississippi, 1862. Durante la Guerra di Secessione, il contadino Newton Knight diserta l’esercito confederato. E torna a casa, dove organizza e guida una rivolta popolare.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 2008, di Jennifer Flackett e Mark Levin, Alla ricerca dell’isola di Nim, con Jodie Foster, Gerard Butler. Nim (Abigail Breslin) vive su un’isola con il padre scienziato e i suoi animali preferiti. Quando l’uomo scompare in mare durante una tempesta, la bimba chiede aiuto via mail alla scrittrice Alexandra River (Jodie Foster), autrice dei suoi romanzi preferiti. La donna arriva ma si dimostra un disastro.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di J. Demme, Philadelphia, con Denzel Washington, Tom Hanks. L’avvocato Beckett, malato di Aids, viene accusato di scarso rendimento e licenziato. L’uomo, convinto che si tratti solo di una scusa, inizia una difficile battaglia legale.

I film trasmessi su Tv8, Nove, Paramount

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1994, di Mike Newell, Quattro matrimoni e un funerale, con Andie MacDowell, Hught Grant. Charles, un impenitente single, ha una vera e propria avversione per i matrimoni. Un giorno, però, proprio ad una cerimonia incontra una donna che gli farà cambiare idea.

Su Nove, alle 21.25, il film di guerra del 2001, di John Moore, Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, con Gene Hackman, Owen Wilson. L’aereo di un pilota americano viene abbattuto e così il conducente si ritrova in Bosnia, dietro le linee nemiche. Un ammiraglio, che gestisce la lotta, tenterà di salvarlo.

Infine su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Richard Loncraine, Ruth & Alex – L’amore cerca casa, con Diane Keaton, Morgan Freeman. Alex e Ruth vivono da 40 anni in un appartamento alla periferia di New York. La casa ora vale una fortuna e loro decidono di metterla in vendita per scoprire quanto denaro possono ricavarne.

I film stasera su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Annemarie Jacir, Wajib – Invito al matrimonio, con Saleh Bakri. Abu sta organizzando le nozze della figlia. Tra i vari preparativi, la tradizione vuole che gli inviti si consegnino di persona. Lo accompagna l’altro figlio, tornato da Roma per le nozze.

Inoltre su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Tobi Baumann, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, con Milo Parker. Il piccolo Tom stringe amicizia con un fantasma, fuggito dal castello dove abitava a causa di uno spirito malvagio. Per aiutarlo, il ragazzo chiede aiuto all’acchiappafantasmi Hetty.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di Quentin Tarantino del 1997, Jackie Brown, con Pam Grier, Samuel L. Jackson. Per arrotondare lo stipendio, la scaltra hostess Jackie contrabbanda denaro per conto di un mercante d’armi. Arrestata dalla polizia, fingerà di collaborare al fine di incastrare il trafficante.

Infine su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di Danny Boyle, The Beach, con Leonardo DiCaprio. In compagnia di una coppia di amici francesi, l’americano Richard parte alla volta di un “paradiso” thailandese. Ma ben presto l’isola tropicale si rivela tutt’ altro che tranquilla.