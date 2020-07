Mercoledì 15 luglio, alle 18:45 su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, con Marco Liorni.

Nella puntata di ieri, le Coast to coast hanno strappato il titolo ai campioni Le carte in tavola. Le tre sorelle Gaia, Fabiola e Viviana in questa puntata sfidano i Tre per cento.

Reazione a catena 15 luglio il percorso delle squadre

Nella puntata del 15 luglio di Reazione a Catena, le Coast to coast sfidano i Tre per cento. Ilaria, Valentina e Marco vengono da Torino. Ed hanno scelto tale appellativo in quanto lavorano nel mondo del marketing e delle promozioni.

Si inizia subito con il primo gioco: l‘ultima parola. I sei termini individuati dalle due squadre sono: calendario, risveglio, bobina,sonetto,fisioteria e gelsomino. I nuovi sfidanti sono molto preparati ed hanno conquistato ben 5 parole su 6.

La manche termina con 2.000 euro per le Coast to coast e 10.000 euro per i Tre per cento.

Si passa alla prima catena musicale. L’indizio è distratto. Le squadre sono riuscite ad abbinare assente, appello e corte. Le campionesse, che nel frattempo stanno recuperando terreno, tentano di dare il titolo ed è corretto. Si tratta di Thinking Out Loud di Ed Sheeran. Le campionesse sorpassano gli sfidanti raggiungendo la somma di 19.000 euro.

Manina è invece l’indizio della seconda catena musicale.