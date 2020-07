Canale 5 propone questa sera, mercoledì 15 luglio, la seconda puntata della serie Come sorelle. L’appuntamento sulla principale rete Mediaset è alle 21:30.

La serie turca ha esordito sette giorni fa con le prime dinamiche.

Come sorelle 15 luglio – dove eravamo rimasti

Come sorelle è una serie turca che Canale 5 trasmette in prima visione. Dopo il discreto esordio della scorsa settimana con il 13,4% di share, questa sera ci si aspetta che anche la seconda puntata possa ripetere lo stesso risultato o addirittura migliorarlo.

Protagonista principale è la giovane ereditiera e futura sposa Ipek Gencer interpretata dall’attrice Sevda Erginci.

Nella scorsa puntata i telespettatori hanno visto come Ipek Gencer sta preparando il suo matrimonio con Tekin Malik (Yurdaer Okur). Alla giovane protagonista era arrivata una lettera anonima in cui apprendeva di avere due sorelle, Deren Kutlu e Çilem Akan. Ipek le invita al matrimonio per conoscerle.

Dopo la cerimonia nuziale Ipek aveva chiesto aiuto alle due sorelle perché Tekin era diventato di nuovo violento. Intanto le tre sorelle avevano cominciato a conoscersi. E finiscono per essere al centro di un omicidio sapientemente nascosto da tutte e tre insieme. Tutto ciò avviene perché non possono lasciare l’isola dell’Egeo dove si è svolto il matrimonio di Ipek.

Come sorelle: Non siamo cattive persone trama episodio 15 luglio

Nella puntata odierna, dopo la morte di Tekin, Ipek e Deren sono letteralmente sconvolte e cominciano a nutrire forti dubbi sul proprio futuro. Ciononostante Azra Yilmaz continua a mantenere il suo atteggiamento freddo e distaccato senza mostrare alcuna preoccupazione.

Intanto il figlio di Tekin viene a cercare il padre. Ma le due sorelle riescono a mandarlo via con il pretesto che, al momento, è irraggiungibile. Çilem intanto si sveglia in ospedale dopo la morte del fidanzato Burak. La ragazza viene tranquillizzata dallo zio che le assicura di prendersi cura di lei e del bambino.

Il finale dell’episodio

Le ragazze ricevono intanto la visita di Refik che deve consegnare a Tekin una lettera. Verso la parte finale dell’episodio si scopre che la vera madre delle tre sorelle è Cahide Esen Karalar. La donna sta per uscire dal carcere dove ha scontato una lunga pena per aver ucciso il marito Mehmet. Lei si è proclamata sempre innocente ma nessuno le ha mai creduto.

Infine Cemal Karalar il fratello di Mehmet cerca di far incontrare le ragazze e la madre della quale è sempre stato innamorato. E Gunesli Bahce cerca di far luce sulla scomparsa di Tekin. Refik suo braccio destro fa in modo che Sinan Malik venga arrestato come indiziato del crimine.

Come sorelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Come sorelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori