Sorelle al Limite: aggiornamenti su Amy e Tammy e quanto pesano oggi

Lunedì 12 aprile, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Il reality è condotto da Ilary Blasi, affiancata dall’inviato Massimiliano Rosolino. Gli opinionisti di questa edizione sono Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Come vi abbiamo già anticipato la conduttrice ha invitato in studio Akash Kumar per un confronto con Tommaso Zorzi. E nel corso della settimana sono previsti altri quattro nuovi ingressi dopo l’arrivo di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Viene infine reso noto l’esito del televoto tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci.

Isola dei Famosi 2021, la diretta del 12 aprile

Ilary Blasi, in apertura della diretta del 12 aprile, si occupa di Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi che sono da giorni insieme su Playa Esparanza. Non sanno ancora che questa sera si uniranno di nuovo agli altri naufraghi per qualche ora. La loro convivenza nel frattempo trascorre serena in quanto appaiono molto unite. Nel corso della puntata potranno affrontare con i loro rivali, che si trovano su Cayo Cochinos, alcune questioni rimaste in sospeso.

Successivamente la conduttrice si collega con Palapa per salutare Andrea e Drusilla che rischiano di essere eliminati. Cerioli ammette che vorrebbe ancora rimanere sull’Isola, Drusilla invece ha già espresso il desiderio di voler andarsene.

Si sofferma poi su Brando Giorgi che ha deciso di allontanarsi dal gruppo. Ha avuto un acceso scontro con molti naufraghi, in particolare con Valentina Persia che non vuole più avere alcun rapporto con lui. La motivazione è che oltre a dispensare consigli non richiesti criticherebbe ogni singolo compagno. Si collega con Brando Giorgi la figlia Camilla; che ha un litigio in diretta con Awed per alcune affermazioni negative sul conto del genitore.

Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma contro Awed

Elisa Isordi, Miryea Stabile e Vera Gemma sono sbarcate su Cayo Cochinos. La conduttrice poi invita Awed ad allontanarsi dalla Palapa e a raggiungere la spiaggia. Il concorrente viene obbligato ad indossare una benda.

Quando se la toglie si trova davanti Vera Gemma. L’attrice confida ad Awed di essere delusa dal suo comportamento perché ha creduto sin da subito nella loro amicizia. Ma quando lei ha raggiunto Playa Esperanza Awed ha rinnegato il rapporto con Vera Gemma. Awed ammette le sue colpe ma non si scusa pubblicamente. Prima di salutarla però le confida di volerla frequentare anche al di fuori del reality.

Isola dei Famosi 2021, la prova ricompensa

Le tre naufraghe eliminate sono state soprannominate le amazzoni per la loro forza. Tornate a Cayo Cochinos ora Vera, Miryea ed Elisa devono affrontare la prova ricompensa contro Drusilla, Francesca e Valentina, le loro rivali. La sfida consiste nell’ Orologio Hondureno.

Le squadre devono posizionarsi alle estremità di un tronco e cominciare a spingere per far muovere il meccanismo. Vince il team che fa cadere per primo il totem che si trovano di fronte. Trionfano le amazzoni che conquistano come bottino tre hamburger ed 1 kg di pasta da poter cuocere nei prossimi giorni. Le concorrenti sconfitte si voltano di spalle per non osservarle mentre mangiano, perché la fame si inizia a sentire.

Akash Kumar in studio, Ciufoli, il verdetto del televoto, fuori Drusilla

La conduttrice invita in studio il modello Akash Kumar, eliminato qualche settimana fa. Il ragazzo racconta che l’Isola lo ha aiutato a superare gli attacchi di panico e la depressione. E’ dispiaciuto che il pubblico non l’abbia fino in fondo compreso in quanto è emerso solo il suo lato arrogante. Secondo Tommaso Zorzi, il concorrente non è stato in grado di sfruttare l’occasione che gli è stata concessa dal reality per farsi conoscere meglio.

Dopodiché la conduttrice si occupa di Roberto Ciufoli che nei giorni scorsi si è lamentato con gli altri naufraghi perché durante la pioggia nessuno ha pensato di occuparsi del fuoco, che è fondamentale per il gruppo, perché tutti hanno preferito ripararsi. In studio per lei c’è Tiziana Foschi, componente della Premiata Ditta, che è venuta a sostenerlo.

Ilary Blasi svela successivamente l’esito del televoto. E’ Drusilla l’ottava eliminata di questa edizione. Prima di andare via dà il Bacio di Giuda a Brando Giorgi, che vale come prima nomination. Drusilla è felice che il pubblico abbia compreso il suo desiderio di lasciare l’isola.

Isola dei Famosi 2021, punizione per Angela Melillo, sorpresa per Elisa Isoardi

Ilary Blasi si occupa del caso di Angela Melillo, chiamato Lasagna Gate, che la scorsa puntata ha passato di nascosto un pezzo di lasagna ad Elisa Isoardi che non ne aveva diritto.

La produzione ha deciso di punirla e per una settimana rinuncerà alla sua porzione giornaliera di riso e non può partecipare alla prova leader. La Melillo ha ammesso di aver sbagliato e di accettare la punizione.

Nel frattempo Miryea, Vera ed Elisa sono tornate su Playa Esperanza e sono fiere di aver vinto la sfida. La conduttrice ha preparato per Elisa Isoardi una sorpresa. Suo fratello Domenico, con il quale ha un rapporto particolare, le ha scritto una commovente lettera. La Isoardi ha molto apprezzato il gesto in quanto Domenico è molto introverso, ha scelto di vivere volontariamente senza gas e senza televisione in montagna. Per Miryea invece è presente in studio suo padre Massimiliano.

Isola dei Famosi 2021 diretta 12 aprile, La prova leader

Massimiliano Rosolino spiega che alla prova leader non partecipano Angela Melillo e Paul Gascoigne, ancora infortunato. Il gruppo viene diviso in due squadre, maschi contro femmine. I naufraghi devono sorreggere con le braccia tese un’asta di legno a cui è legato un sacco. Quando cederanno e lo lasceranno cadere a terra, è pronto a rovesciarsi su di loro un secchio colmo di fango.

Vincono la prima manche Valentina Persia e Brando Giorgi, che affrontano la prova del fuoco. Con 2 minuti e 33 secondi Brando Giorgi viene proclamato come nuovo leader. La Persia ha perso per soli 7 secondi di differenza.

La conduttrice si ricollega con Playa Esperanza perché sta arrivando Drusilla. La Blasi cerca di convincerla a rimanere con Elisa, Vera e Miryea ma la ragazza preferisce abbandonare definitivamente il gioco.

Isola dei Famosi 2021, le nomination del 12 aprile

E’ arrivato il turno delle nomination, che sono segrete per le donne ma palesi per gli uomini. E’ immune Brando Giorgi in quanto nuovo leader.

Ecco i naufraghi chi hanno nominato:

Valentina Persia – > Fariba

Francesca Lodo – > Isolde

Beatrice Marchetti – > Roberto

Isolde Kostner – > Andrea

Fariba Tehrani – > Roberto

Angela Melillo – > Paul

Gilles Rocca– > Fariba

Awed– > Roberto

Andrea Cerioli – > Roberto

Paul Gascoigne – > Roberto

Ubaldo Lanzo– > Roberto

Roberto Ciufoli–> Fariba

Vanno al televoto Roberto, Fariba e Valentina. Quest’ultima è stata scelta dal leader Brando Giorgi. Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare.

