Continua questa stasera su Real Time l’avventura di Sorelle al Limite. Il reality show dedicato alle persone oversize ha come protagoniste esclusive le sorelle Amy e Tammy Slaton.

Amy ha 31 anni, Tammy ne ha 32. I telespettatori di Real Time potranno seguire anche questa sera la nuova tappa del loro programma di dimagrimento effettuato presso la clinica dal dottor Charles Procter.

Sorelle al Limite: il percorso di dimagrimento di Amy e Tammy

Le due sorelle sono entrate a far parte di 100 LB Sisters, programma che aiuta a dimagrire le persone sovrappeso in onda su canale TLC negli USA. Insieme pesavano poco più di 1000 libbre ovvero 450 kg. In particolare Tammy pesava 274 kg ed Amy 184 kg.

Le sorelle insieme hanno deciso di partecipare allo show perché sapevano che la loro salute era in pericolo ed avevano bisogno di perdere peso. Questo infatti era il presupposto essenziale per poter accedere all’intervento chirurgico di bendaggio gastrico.

Durante i primi episodi dello show le due sorelle avevano raccontato al dottor Charles Procter tutti i loro problemi di salute. Avevano ipertensione, problemi alla tiroide, persino la gotta ed una brutta cistifellea.

Dopo che il programma a cui hanno partecipato ha chiuso i battenti per loro, le due sorelle non hanno avuto un riscontro positivo per la perdita di peso. Infatti Amy era scesa soltanto di 45 kg e Tammy ne aveva persi 22.

Dunque le ragazze stanno ancora combattendo per poter avere una vita normale. Anche se ad esempio adesso riescono a muoversi e a camminare con le proprie gambe. Amy vorrebbe avere un figlio ma i medici le hanno detto che potrà coronare questo sogno soltanto dopo aver perso altri 50 kg. Le ragazze adesso stanno proseguendo il loro percorso in clinica ma non partecipano più al reality.

Come stanno oggi le sorelle Amy e Tammy

Intorno allo stato di salute delle due ragazze regna qualche mistero. Innanzitutto negli Stati Uniti ad un certo punto aveva cominciato a circolare la notizia che Amy Slaton fosse morta. Ma la verità su quanto davvero è accaduto alla giovane oversize è ancora oggi un mistero.

Sappiamo che il passato delle due ragazze è stato molto difficile e pieno di ostacoli. Sappiamo anche che loro avevano iniziato a farsi conoscere su YouTube postando dei video nel corso dei quali mangiavano junk food. E facevano tra di loro una sorta di challenge per vedere chi delle due ne mangiasse di più nel giro di un minuto.

Successivamente però le sorelle sono sparite dai social network. In particolare Amy non era più attiva come prima. Questo ha fatto sorgere il dubbio che la giovane potesse aver perso la vita perché incapace a perdere peso. Un’altra ipotesi però accredita le due sorelle come vincitrici, ma solo in parte, della loro lotta.

In particolare Tammy aveva aggiornato i suoi amici e follower sui social media che lentamente stava perdendo peso. Ma di quanto accadeva alla sorella non ne aveva fatto parola.