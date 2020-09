Seconda puntata questa sera 8 settembre di Primo appuntamento 4 con nuove coppie che cercano di rendere continuativa la loro conoscenza. Al timone Flavio Montrucchio. L’appuntamento è su Real time in prima serata.

Primo appuntamento 4 ecco che è accaduto alle coppie la scorsa settimana

Primo appuntamento continua ad andare in onda sul canale 31 del digitale terrestre. Le coppie che si incontrano questa sera cercano di avere maggiore fortuna di quelle della scorsa settimana. In effetti soltanto Tommaso e Marco hanno deciso di incontrasi e cercare di conoscersi meglio. Le altre coppie, invece, hanno deciso di tornare alla propria vita e di cercare la persona giusta in un contesta differente. Flavio Montrucchio, ogni settimana presenta otto single che tentano di trovare l’anima gemella durante una cena in un noto locale della Capitale..Si tratta del Geco sito a Roma Eur.

Alla fine del primo appuntamento devono decidere se continuare a frequentarsi, oppure se la loro conoscenza di ferma dinanzi al caffè finale che chiude la cena.

La prima coppia era formata da Lucio e Vivienne. Lucio era un cantante neomelodico, Vivienne è nota su Instagram con il nome di Lady Leopard. Nessu futuro alla loro conoscenza.

Martina e Marco rappresentavano la seconda coppia. Hanno deciso di non rivedersi.

Il Conte e Ambra. Lui è un aristocratico di Siena imparentato con l’Impero Austroungarico, lei una body builder arrivata seconda ad un campionato Italiano. Nessun futuro anche per loro.

Tommaso e Marco, la coppia gay, hanno dato una chance alla loro conoscenza.

Primo appuntamento 4 coppie di martedì 8 settembre

La prima coppia è formata da Nicole e Oliver. Durante l’appuntamento appaiono abbastanza in sintonia. E propensi a raccontarsi.Oliver svela che, per lavoro, è abituato a stare da solo. Nicole ha un passato drammatico alle spalle che racconta al suo compagno. Proprio in base alle sofferenze di un tempo, odia la solitudine.

La seconda coppia è formata da Lara e Jaqueline. Ognuna è alla ricerca dell’anima gemella. Le due cominciano a chiacchierare sui propri gusti e le loro preferenze E si rivolgono complimenti reciproci. Una caratteristica del carattere di entrambe è il sens of humour che mostrano immediatamente nella loro chiacchierata.

Stefano ed Elisabetta hanno un punto in comune. Sono fautori di una alimentazione sana che hanno messo felicemente in pratica. Buona parte della loro chiacchierata verte proprio su questo argomento.

Edna e Roberta sono l’ultima coppia della puntata. Lei viene dall’Angola e racconta la sua storia drammatica iniziata con la fuga dal suo paese insieme alla madre ed alla sorella.Svela come è stato difficile vivere in una terra martoriata da 46 lunghi anni di guerra. Purtroppo dopo tanti anni ancora non ha rivisto suo padre.

Primo appuntamento è visibile su Real time, canale 31 del digitale terrestre. Il programma è fruibile anche su DPlay.

Il programma è realizzato da Stand by me per Discovery Italia. Tutte le puntate inedite della serie sono disponibili su Dplay Plus e successivamente alla messa in onda su Real Time, anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).

Tutte le puntate sono state registrare prima dell’emergenza Covid.