Dopo la tappa nelle Marche, 4 Hotel nella puntata del 15 settembre, arriva sul Lago di Garda. L’appuntamento è in prima serata su Sky Uno, alle 21.15.

4 Hotel 15 settembre Chef Barbieri sul lago di Garda

Incastonato tra le Alpi e la pianura padana, il lago di Garda, più grande dei laghi italiani è visitato da turisti con caratteristiche molto diverse. Ed è proprio tra paesaggi indimenticabili che Bruno Barbieri guida la sfida di questa nuova puntata di 4 Hotel.

Protagonisti del terzo episodio saranno Gabriele, direttore generale dell’esclusivo resort Du Lac et Du Parc Grand Resort, situato a Riva del Garda; Ivan, amministratore dello Splendido Bay Luxury Spa Resort, un hotel 5 stelle che si affaccia direttamente sulla sponda sud del lago, precisamente a Padenghe sul Garda.

Ci sono poi Marta proprietaria del Solho Hotel, un 4 stelle superior aperto a Bardolino ad Aprile 2019; Francesco, proprietario del romantic boutique hotel Villa Sostaga, situato a Novazzo di Gargnano, nel parco regionale dell’Alto Garda Bresciano.

La location per le esterne di Bruno e per il tavolo del confronto è Villa Bettoni a Gargnano, una sontuosa villa lombarda del 700 con meravigliosi affreschi e giardini monumentali affacciata direttamente sulle acque del lago di Garda.

Anche in questo nuovo ciclo di episodi non cambia il meccanismo. Gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio, Barbieri potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

I quattro albergatori protagonisti della puntata al Lago di Garda

Gabriele è il direttore generale del Du Lac et Du Parc Grand Resort, struttura situata a Riva del Garda. È un esclusivo resort a 4 stelle superior immerso nel verde con una spiaggia privata. La struttura molto grande, composta da 254 tra camere e bungalows, è il posto perfetto per chi vuole vivere la classica vacanza in famiglia in grande tranquillità. Offre moltissime attività: dal tennis, alla vela, dalla bici al fitness e un ottimo miniclub.

Ivan è l’amministratore dello Splendido Bay Luxury Spa Resort, a Padenghe sul Garda. È un hotel 5 stelle che si affaccia sulla sponda sud del lago di Garda. L’attenzione al dettaglio e alla qualità fanno di questo resort il vanto di Ivan. La struttura è indicata per chi ama concedersi il meglio senza compromessi e accoglie i clienti in una cornice di totale eleganza e professionalità.

Marta è la proprietaria del Solho Hotel, a Bardolino. Solho è un hotel 4 stelle superior aperto ad Aprile 2019; il nome significa “solo”, ovvero unico nel suo genere. Ha uno stile elegante, minimale ma non banale; ogni dettaglio è stato ragionato con attenzione. Nonostante Marta sia albergatrice da poco tempo, ha le idee molto chiare in fatto di hotellerie. Ed ha a cuore la pulizia del suo hotel. Definisce il suo hotel ‘smart’ adatto a tutti i generi di clientela, dal business alla vacanza.

Francesco è il proprietario del romantik boutique hotel Villa Sostaga, situato a Novazzo di Gargnano. Villa Sostaga è una villa storica del 1800 trasformata in hotel nel 2005 e caratterizzata da uno stile elegante e raffinato. Ci sono 19 camere nella villa principale, e 10 nella dependance. Nella villa si respira aria di storia: la bisnonna di Francesco, la signora Martina, era la cuoca personale di Gabriele D’Annunzio. Di lei Francesco conserva ancora il vecchio ricettario.

Le prossime tappe

Dopo questa puntata, il viaggio di 4 Hotel proseguirà con le altre tappe tra Penisola Sorrentina, Chianti, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo. Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19.