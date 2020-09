Seconda puntata del GF Vip 5. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata alle 21:25 con il secondo kick off.

Come sappiamo lunedì 14 settembre un gruppo di correnti è entrato nell’appartamento chiuso di Cinecittà. Tra questi non c’era Elisabetta Gregoraci che ha rimandato l’ingresso per motivi familiari.

GF Vip 5 seconda puntata, chi entra oggi

Innanzitutto è attesa l’entrata nella casa di Cinecittà di Elisabetta Gregoraci. L’ex consorte di Flavio Briatore dovrebbe spiegare i motivi che ne hanno ritardato l’ingresso di 4 giorni. Entrano poi Stefania Orlando, Myriam Catania, Fulvio Abbate, Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Francesco Oppini figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, Denis Dosio e Francesca Pepe.

Intanto il reality registra già una defezione. Si tratta di Flavia Vento che a distanza di 24 ore dall’entrata, ha voluto abbandonare la casa con la motivazione che le mancavano i suoi cani. Adesso gli autori del Grande Fratello dovranno sostituirla. C’è già qualche indiscrezione che circola. Tra queste, Cecilia Capriotti sembra essere il nome più accreditato.

Ma come in ogni reality che si rispetti, le polemiche sono arrivate immediatamente. Protagonista è stato Fausto Leali che ha fatto scatenare letteralmente il web con le sue dichiarazioni. Infatti all’interno della casa ha iniziato a parlare di Hitler e Mussolini. In particolare per quanto riguarda l’ex dittatore italiano, cercava di metterne in evidenza anche gli aspetti positivi, ovvero quanto avrebbe realizzato a favore dell’Italia prima delle famigerate leggi razziali dell’ottobre 1938. Immediatamente i seguaci della Rete si sono scatenati e giustamente hanno messo in evidenza l’inopportunità di queste dichiarazioni.

I salotti di Federica Panicucci e Barbara D’Urso hanno cavalcato l’evento sviscerandolo in tutte le modalità.

Il lato hot del GF Vip

Prima protagonista involontaria dell’aspetto hot del GF Vip 5 è stata la contessa Patrizia De Blanck. Le telecamere del reality l’hanno colta mentre si cambiava d’abito senza indossare alcun indumento intimo. La De Blanck però ha continuato a proporsi sotto questo aspetto in altri momenti della quotidianità della casa. Infatti si è offerta di fare la doccia ad alcuni abitanti maschi della casa. Le sue mosse, visibilmente a doppio senso, hanno destato l’ilarità del web che si è scatenato in osservazione piccanti.

Certo mancano ancora le famose docce che ha offerto in passato il reality. Ma sicuramente arriveranno.

Intanto cominciano anche le nuove confessioni all’interno della casa. In particolare Adua Del Vesco ha parlato intensamente con Diane Mello di alcuni problemi avuti in passato con l’anoressia. L’attrice infatti ha confessato di aver sofferto di questo disturbo alimentare che l’ha perseguitata per anni. Ed ha anche ammesso di non essere ancora guarita completamente. Però ha sottolineato di aver imparato a gestire i momenti più bui.

La Del Vesco ha svelato di essere arrivata a pesare 34 kg e di aver rischiato la vita perché gli organi interni potevano smettere di funzionare da un momento all’altro. Fortunatamente soltanto alla fine si è accorta del rischio che stava correndo.