A sorpresa Gabriel Garko fa il suo ingresso nella casa del GF Vip 5. I telespettatori possono seguire l’attore nella puntata di questa sera venerdì 25 settembre in diretta su Canale 5.

Garko ha annunciato, via Instagram, la sua presenza nella casa chiusa di Cinecittà. Ed ha promesso rivelazioni di grande rilievo sul cosiddetto Ares Gate. Ecco il suo messaggio: “Sono sicuro che sentirete fatti che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà, sono sicuro che tante persone non capiranno… E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma posso promettervi solo la verità“.

L’annuncio è stato confermato, questa volta via Twitter, dall’account ufficiale del GF Vip.

Inoltre in questo appuntamento scopriamo chi dovrà abbandonare la Casa tra Fulvio Abbate, Matilde Brandi, Francesca Pepe e Massimiliano Morra.