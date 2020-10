Questa sera, martedì 27 ottobre, su Rai 2 va in onda la prima puntata de Il Collegio 5. Il docu-reality torna con 8 nuove puntate ambientate nel 1992 e 21 alunni da tutta Italia. Cambia la scuola, che per via della COVID-19 si sposta nel Convitto di Anagni, nel Lazio. Giancarlo Magalli ritorna come voce narrante, mentre tra i professori si affaccia qualche volto nuovo.

Il Collegio 5, i nomi di alunni e professori

Il Collegio 5 mantiene un format simile alle passate edizione. Gli alunni affrontano una simulazione di anno scolastico, sotto la guida del Preside Paolo Bosisio e dei docenti. A proposito dei professori, sono confermati Andrea Maggi (Italiano), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Alesssandro Carnevale (Arte) e Luca Raina (Storia e Geografia). Tornano anche David Wayne Callahan (Inglese) e Valentina Gottlied (Educasione Fisica).

Sono new entry Marco Chingari (Educazione musicale) e Patrizio Cigliano (Recitazione). Altro volto nuovo è quello del bidello Enzo Marcelli. I sorveglianti, invece, sono Lucia Gravante e Massimo Sabet.

Mentre, ecco i nomi dei 21 alunni protagonisti:

Alessandro Andreini, 16 anni, da San Giovanni in Marignano – RN

Linda Bertollo, 14 anni da Ivrea

Sofia Cerio 15 anni da Pesaro

Maria Teresa Cristini 14 anni da Sant’Olcese – GE

Marco Crivellini 16 anni da Roma

Bonard Dago 17 anni da Zero Branco – TV

Andrea Di Piero 16 anni da Fiuggi – FR

Giordano Francati, 17 anni da Roma

Mishel Gashi 15 anni da Calolziocorte LC

Ylenia Grambone 16 anni da Vallo della Lucania – SA

Alessandro Guida 15 anni da Civitavecchia RM

Luca Lapolla, 15 anni da Prato – PO

Giulia Matera, 15 anni da Salerno

Rebecca Mongelli 15 anni da Sesto Fiorentino FI

Aurora Morabito 17 anni da Savona

Giulia Marina Scarano 14 anni da Manfredonia FG

Luna Scognamiglio, 17 anni da Vietri sul mare – SA

Rahul Teoli 15 anni da Piombino – LI

Usha Teoli 17 anni da Piombino LI

Davide Vavalà 16 anni da Bologna

Luca Zigliana 15 anni da Zanico – BG

Il Collegio 5 puntata 27 ottobre, la diretta

La puntata del 27 ottobre de Il Collegio 5 inizia con una panoramica della struttura, il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

Poi, la collocazione temporale. I ragazzi proveranno a superare l’esame di terza media nel 1992, l’anno dell’uccisione di Falcone e Borsellino e di Mani Pulite, mentre emergono il grunge, l’hip hop e i rave party. Gli anni in cui la sociertà inizia a diventare sempre più multiculturale e iniziano a diffondersi i primi cellulari e internet.

Il Preside Paolo Bosisio accoglie le alunne presentando la struttura. Il Convitto di Anagni fu inaugurato nel 1890 dalla Regina Margherita, moglie di Umeberto I.

Nelle prime fasi entrano in convitto solo le alunne, che iniziano a presentarsi.

La sensazione è che ormai sappiano perfettamente l’atteggiamento da assumere per bucare lo schermo e diventare personaggi de Il Collegio 5. Esuberanti e ribelli.

Intanto, il Preside Bosisio regala un’esultanza alle ragazze: annuncia che per l’anno scolastico 1992 non è previsto il test d’ingresso. Ma è una magra consolazione, perché lo stesso Dirigente spiega che indosseranno tutte una divisa provvisoria e dovranno conquistarsi il posto dopo varie prove.

Subito dopo, è il momento di conoscere la camerata dove alloggeranno (e dove iniziare a nascodere telefoni, trucchi e altri oggetti che non vogliono lasciare ai sorveglianti).

Nel frattempo, alla pugliese Giulia Scarano viene concesso un piccolo lusso. Potrà alloggiare per un giorno in una camera singola, con tutti i comfort. A giudicare dalla facilità con cui le viene concesso, è probabile pagherà cara questa concessione.

Le prove di ammissione

La consegna degli oggetti personali alla sorvegliante Lucia Gravante è una rassegna dei tentativi di sottrarsi all’obbligo. Linda Bertollo piange perchè non vuole togliersi un bracialetto a cui è molto affezionata. Giulia Scarano prova a corromperla con mezzo trolley di prodotti tipici pugliesi.

Invece, Rebecca Mongelli prova a mostrarsi sicura di sé, parlando dei suoi sogni da influencer. “Nella vita voglio fare Chiara Ferragni”, dice alla Gravante.

E adesso arriva il momento delle prime prove di ammissione. In aula entrano il Prof. Maggi di Italiano e La Proff.ssa Petolicchio di Matematica.

Iniziano con un test psico-attitudinale, per testare la personalità delle ragazze. Il testo: “Un meteorite sta per raggiungere la terra e avete la possibilità di salvarvi salendo su una navicella spaziale e portando con voi un solo oggetto simbolo della nostra civiltà. Inoltre, potrete convincere le colleghe a scegliere un oggetto”. Segue una prova sugli anagrammi e un’altra di matematica.

Arrivano anche le prime lacrime, da parte di Usha Teoli. Ancor prima dei risultati, è consapevole di aver fatto un pessimo test.

Poi, il Preside Bosisio, insieme a i professori Petolicchio e Maggi, riunisce le alunne per i risultati. Cerio (prova eccellente), Matera, Grambone e Morabito guadagnano la divisa ufficiale de Il collegio 5. Tutte le altre ragazze hanno ancora olto da lavorare e rischiano di non entrare ufficialmente nel convitto.

Il Collegio 5 puntata 27 ottobre, diretta, l’ingresso dei ragazzi

Le alunne de Il Collegio 5 si sono sistemate al Convitto Regina Margherita. Eppure, mostrano un po’ di delusione per essere entrate in una scuola tutta al femminile.

Ma già al secondo giorno le cose cambie e le ragazze esultano per l’arrivo dei ragazzi.

Cercano di chiarire immediatamente le intenzioni con le ragazze, a cominciare da Bonard Dago: “Le conquisterò tutte”. Lo stesso atteggiamento, del resto, lo mostrano molti suoi colleghi. Mentre, Andrea Di Piero si presenta in abiti eleganti, giacca, cravatta e scarpe da cerimonia, dicendo di cercare qualcuno con cui parlare di cultura.

Tra i nuovi entrati c’è anche Rahul Teoli, fratello di Usha. È la prima volta che due fratelli partecipano alla stessa edizione, eccezion fatta per le gemelle Fazzini, protagoniste di due edizioni fa.

I ragazzi si mostrano spavaldi mentra il Preside Bosisio li mette al corrente delle prove di ammissione.

Intanto, la sorvegliante trova lo smartphone di Mishel Gashi, nascosto sotto il comodino. Le ragazze fanno muro e rispondono “Tutte” alla domanda “Chi lo ha portato?”. Aurora Morabito incrina l’ammutinamento e alla fine costringe Mishel Gashi a confessare.

Si ritrova davanti a Bosisio, convinta di ricevere una dura punizione. Se la cava con l’ordine di riassettare l’intera camerata femminile.

Nel frattempo, anche i ragazzi eseguono la consegna degli oggetti personali. Vengono fuori molte cose interessanti e particolari per capire la personalità dei ragazzi.

Come quella di Alessandro Andreini, credente praticante e stacanovista del volontariato. Tra le altre cose ha postato una patata. Ha disegnato una faccia sul tubero, dopo esser stato bullizzato per aver parlato con le verdure e portato un peperone a spasso.

Dal canto suo Andrea Di Piero veine preso di mira perché “Uno vestito da vecchio con la faccia da bambino”, come dice Bonard Dago. Ma lui si difende con un paio di battute ben assestate, che tra l’altro esaltano le ragazze.