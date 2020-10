Questa sera, martedì 27 ottobre 2020, torna alle 21.20 su Italia 1, l’appuntamento con Le Iene Show. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci fuori campo, della Gialappa’s Band.

Stando alle anticipazioni disponibili sul sito ufficiale Iene.it, questa sera sono previsti numerosi aggiornamenti su servizi andati precedentemente in onda; come quello sulla setta americana Qanon, e gli ultimi sviluppi sul caso Raciti.

La vittima del crudele scherzo delle Iene di questa sera, poi, è la cantante Elodie. Le Iene le faranno credere che sua sorella, omosessuale, si è innamorata di un palestrato e ha tradito la sua attuale compagna, Marta; oltretutto, è persino rimasta incinta.

Infine, il racconto del viaggio in moto della giovane Marika, affetta da tetraplegia, si conclude questa sera.

Potete seguire Le Iene Show in diretta sul sito in streaming MediasetPlay, o sul sito ufficiale Iene.it. Sul quale sono caricate tutte le puntate precedenti e i singoli servizi estrapolati.

Le Iene 27 ottobre 2020, la diretta

Incredibilmente, anche stasera Alessia Marcuzzi è assente dal palco delle Iene. Dai tamponi che in occasione di ogni puntata i conduttori eseguono per sicurezza, la Marcuzzi ha ricevuto ancora una volta esito debolmente positivo.

Poi, inizia un servizio sui cosiddetti Cani anti-Covid. Si tratta di esemplari addestrati per sedersi quando avvertono l’odore di particolari molecole contenute nel sudore dei positivi al Covid. Allo stesso modo, peraltro, è già possibile addestrare dei cani per individuare le molecole dei tumori.

“Per addestrare un cane così ci vuole qualche mese” commenta un addestratore.

Il servizio successivo è girato in un particolare Comune italiano, Partinico; dove le amministrazioni si susseguono rapidamente, ma senza migliorare mai la situazione economica delle casse pubbliche. Il commissario Arena, al momento, è al centro della bufera mediatica, per via degli illeciti compiuti svolgendo il suo lavoro; fra cui alcuni rimborsi sospetti. Inoltre, di recente Arena sarebbe stato accostato ad ambienti mafiosi. Intervistato dalle Iene, il commissario fa finta di non sapere nulla. Così, le Iene espongono al presidente della Regione Calabria Musumeci, che afferma di voler indagare sulla questione.

Le Iene 27 ottobre 2020, la prima linea contro il Covid

Per mostrare concretamente cosa accade nelle terapie intensive dei maggiori ospedali che combattono contro il Covid, Le Iene sono stati ospitati ogni giorno per una settimana in un ospedale di Padova; nel quale hanno potuto documentare la situazione. Il direttore generale dell’ospedale mette in guardia la Iena: “Andrai in un’area pericolosissima, ad alto rischio infettivo.“.

All’interno del reparto Covid Le Iene intervistano alcuni pazienti. Viene ricordato, inoltre, che al momento non esiste una cura univoca contro il Covid. Tutte le cure attualmente in uso sono sperimentali, fra cui quella al plasma iperimmune; più volte mostrata in varie puntate delle Iene.

Assistiamo a una tipica visita di un paziente in via di guarigione. Ma anche ai controlli eseguiti su pazienti fragili che non possono usare determinati medicinali in quanto malati con patologie croniche pre-esistenti. A loro viene fornito plasma iperimmune e paracetamolo, per abbassare la febbre.

La situazione mostrata dalle Iene giorno dopo giorno è sempre più preoccupante. “Non vediamo una fine, questa ondata si prospetta peggiore della precedente” racconta, provata, la direttrice del reparto.