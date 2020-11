Questa sera, 9 novembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta il Gf Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Dayane Mello, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Patrizia De Blanck, Andrea Zelletta, Enock Barwuah e Paolo Brosio.

GF Vip 5, diretta 9 novembre, Alba Parietti entra nella Casa

Inizia il programma. Alfonso fa gli auguri a Patrizia, che compie gli anni proprio oggi. La Contessa, per l’occasione, indossa la corona di una regina. Vediamo un breve riassunto della festa a sorpresa che il Gf le ha organizzato con la complicità dei suoi coinquilini.

Cambio registro: il Gf ha preso un serio provvedimento nei confronti di Stefano Bettarini, colpevole di aver usato un’espressione blasfema che ha lasciato indignati alcuni telespettatori. Bettarini non si giustifica, si scusa e spiega di aver utilizzato quello che per lui è un semplice intercalare. Alfonso gli comunica che è ufficialmente squalificato.

Entra in studio Alba Parietti, che manifesta il proprio dispiacere per l’uscita di Stefano. Alba entrerà nella Casa stasera per incontrare suo figlio. Alfonso le chiede poi un commento sul terzo bacio tra Oppini e Zorzi. “Sono fiera di questo bacio perchè trovo che il rapporto tra Francesco e Tommy rappresenti l’amore che c’è nell’amicizia. Non c’è trasporto di passione, ma grande affetto” – dichiara la Parietti.