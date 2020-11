LA’s Finest è la serie tv che va in onda dal 9 novembre 2020 su Fox canale 112 della piattaforma satellitare. È uno spin – off del franchise di Bad Boys creato da George Gallo. Il genere è a metà strada tra l’azione, il crime e la commedia. La serie è composta da due stagioni. La prima propone tredici episodi della durata di un’ora ciascuno. Analogamente la seconda per un totale di 26 appuntamenti.

La serie è targata 2019 ed è realizzata negli Stati Uniti.

La produzione è della Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films in collaborazione con The Brandons e Green Eggs & Pam

LA’s Finest – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a registi vari che si alternano nel corso dei vari episodi. Protagoniste sono Jessica Alba e Gabrielle Union. Jessica Alba è Nancy McKenna che nasconde un segreto. Ed è è la nuova partner di Sydney

Gabrielle Union è l’agente speciale / tenente detective Sydney “Syd” Burnett. E’ un ex agente della DEA che si è trasferito alla polizia di Los Angeles ed è il nuovo partner di Nancy McKenna.

La serie è creata da Brandon Margolis e Brandon Sonnier. Ed è prodotta da Sony Pictures Television. Il titolo originale coincide con quello italiano.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles.

La prima stagione della serie è stata trasmessa in anteprima televisiva su Fox il 21 settembre 2020. Nell’ottobre 2020, la serie è stata cancellata dopo due stagioni.

LA’s Finest – trama della serie in onda su Fox

La serie le vicende di Sydney Burnett, vista per l’ultima volta a Miami, dopo aver sconfitto un pericoloso traffico di stupefacenti. Ora ha lasciato il suo passato complicato alle spalle. Ed è diventata detective della polizia di Los Angeles.

Accanto a lei un nuovo partner, Nancy McKenna, una mamma lavoratrice con un passato altrettanto complesso.

Le due donne non vanno molto d’accordo dal punto di vista personale. Ma sono in perfetta sintonia quando si tratta di affrontare i criminali più pericolosi di Los Angeles.

I primi due episodi Questione di fiducia e Stile

In Questioni di fiducia, gli investigatori della polizia di Los Angeles Syd Burnett e Nancy McKenna devono proteggere Kyle Smith, un ragazzo unico testimone di un omicidio. A commetterlo è stato Frank Cruz, un sicario del cartello Garza.

Dopo che Cruz ha cercato di rapire Kyle, Syd lo affida a McKenna mentre lei va a trovare il padre Joseph, per informazioni su Gabriel Knox.

Sydney va a trovare il socio in affari di Knox, Ray Sherman. ma McKenna è costretto a intervenire quando le sue guardie del corpo la tengono sotto tiro.

Cruz prende Kyle in ostaggio. La polizia di Los Angeles apprende che sua madre Claire ha congelato uno dei loro conti. McKenna si finge Claire per convincere Cruz ad accettare uno scambio di ostaggi. Ma cerca di ucciderla e la polizia è costretta a coinvolgere gli uomini di Cruz.

Lo stesso Cruz viene ucciso, ma non prima di aver fatto esplodere una granata. Sydney riesce a salvare Kyle, che si riunisce a sua madre. Quella notte, il nightclub di Ray viene dato alle fiamme. Suo fratello Dante contatta McKenna, avvertendola che Syd ha oltrepassato il limite. McKenna gli dice di non chiamare mai più e riattacca.

Nel secondo episodio dal titolo Stile, Syd e McKenna inseguono un pericoloso serial killer che uccide persone mentre si trovano sui siti di social media.

Durante il caso, le azioni sconsiderate di Syd provocano la morte di un agente. Inoltre si trova a fare i conti con il passato di McKenna.

LA’s Finest – il cast completo

Di seguito il cast della serie LA’s Finest in onda su FOX e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori