Questa sera, 23 novembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta il GF Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

Stasera i vip scopriranno il contenuto della busta rossa e sapranno dunque che la fine del reality sarà prolungata sino a febbraio.

GF Vip 5, diretta 23 novembre, ecco il contenuto della busta rossa

Inizia il programma. Si discute di nomination. Dopo essere stata nominata Dayane ha accusato Elisabetta, Pierpaolo, Andrea, Enock e Francesco di essersi messi d’accordo per votarla. La Mello è rimasta molto ferita dal gesto degli “ex amici” e soprattutto da Enock, che reputava suo amico.

Elisabetta scansa le accuse dicendo: “Non mi sorprendo più di quello che dice Dayane”.

Giulia sostiene Dayane perchè ritiene che sia carismatica, vera, e dica le cose in faccia. Anche Patrizia difende la Mello e giustifica le sue reazioni in base al suo passato.

Le polemiche non sono finite qui però, perchè Dayane e Rosalinda hanno anche un’altra accusa nei confronti di Francesco. Ritengono che Oppini stia sfruttando la popolarità di Tommaso e che si sia attaccato a lui per arrivare in finale.

“Io con Tommaso ho legato moltissimo, non solo per amicizia ma anche per discorsi personali” – spiega Francesco. “C’è sicuramente dell’affetto, ma secondo me c’è anche interesse” – continua Rosalinda. “I rapporti si costruiscono in due. Ho le spalle abbastanza larghe per tarare i miei rapporti. Non capisco questa frustrazione nei confronti di due persone che non fanno altro che cercarsi e farsi da spalla. E’ il mio Raimondo”- dice Tommaso difendendo Francesco.

Alfonso chiede a Tommaso se avrebbe mai provato a corteggiare Francesco. “Chi lo sa” – risponde malizioso Zorzi. “Fuori dalla casa con due bicchieri di vino ci baciamo lo stesso eh” – aggiunge Oppini. “Secondo me fate anche altro” – chiosa ironicamente Signorini.

Momento televoto: la prima vip salva è Rosalinda.