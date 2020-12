Stasera in tv 12 dicembre 2020. Rai 1 propone la Festa di Natale dedicata a Tetethon. Mentre Canale 5 manda in onda l’ultima puntata di All together now. Su Rai 3 è all’esordio il novo programma dedicato al teatro dal titolo Ricomincio da Rai 3. Ecco nei dettagli la programmazione odierna.

Stasera in tv 12 dicembre 2020

Su Raiuno, alle 20.35, Festa di Natale. Gigi D’Alessio apre la 31° edizione della serata Telethon che si propone di finanziare la ricerca scientifica sulle malattie generiche rare. Ci sono anche Serena Rossi, Rocìo Munoz Morales, Paolo Belli e tanti altri ospiti. Fino al 31 dicembre è possibile donare 2 euro inviando un sms solidale al numero 45510.

Su Raitre, alle 21.30, serata di teatro con Ricomincio da Raitre. In un momento in cui è impossibile andare in scena, Raitre apre una finestra sul mondo dello spettacolo dal vivo con quattro prime serate evento. A tenere le fila di tutto, lo scrittore Stefano Massini, che costruisce legami, crea racconti, svela aneddoti e storie nelle storie. Con lui c’è Andrea Delogu.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di teatro con La leggenda del grande inquisitore. Umberto Orsini e Leonardo Capuano sono i protagonisti dello spettacolo, tratto da I fratelli Karamazov di Dostoevskij: Ivan espone al fratello la sua idea per un racconto allegorico ambientato in Spagna.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale All Together Now. Nella sesta e ultima puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker negli studi di Cinecittà a Roma i finalisti si contendono il titolo di questa terza edizione e i 50.000 euro in palio. Il vincitore o la vincitrice succederà nell’Albo d’oro del programma a Gregorio Rega e Sonia Mosca.

Programmi Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, Il caso Vannini. Si torna a parlare dell’omicidio di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nel 2015, mentre era a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Il padre della ragazza, Antonio, è stato condannato a 14 anni per omicidio volontario in appello bis.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Diana è sempre stata una persona magra e attiva. Ora però ha superato i 280 chili e la sua vita non è più la stessa. Con la supervisione della nipote, la donna ha deciso di intraprendere un difficile percorso di dimagrimento.

Stasera in tv 12 dicembre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Marc Lawrence, Professore per amore, con Hugh Grant. Keith, sceneggiatore divorziato in crisi creativa, accetta malvolentieri d’insegnare in un’università di provincia. L’incontro con la studentessa Holly lo cambierà.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Brad Bird, Tomorrowland, con George Clooney, Hugh Laurie. Grazie a una misteriosa spilla, la giovane Casey Newton (Britt Robertson) si ritrova chissà come in un’affascinante città del futuro, Tomorrowland. “Rimbalzata” nel presente, Casey cerca il modo di tornare in quel posto fantastico con l’aiuto di Frank Walker (George Clooney): anche lui c’è già stato.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Jonathan Demme, Philadelphia, con Tom Hank, Denzel Washington. L’avvocato Beckett, malato di Aids, viene accusato di scarso rendimento e licenziato. L’uomo, convinto che si tratti solo di una scusa, inizia una difficile battaglia legale.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2009, di Todd Phillips, Una notte da leoni, con Bradley Cooper. Dopo un addio al celibato ad alto tasso alcolico, Phil e gli amici si risvegliano in una suite d’hotel: lo sposo è scomparso, al suo posto c’è un neonato e alle nozze mancano poche ore.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di John Woo, Nome in codice: Broken Arrow, con John Travolta. Vic e Riley, piloti dell’aeronautica militare, devono collaudare uno Stealth con a bordo due testate nucleari. Ma il primo decide rubare le armi atomiche per ricattare il governo.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1969, di Italo Zingarelli, Un esercito di 5 uomini, con Bud Spencer. Un rivoluzionario messicano decide di commissionare il furto di un tesoro a cinque fuorilegge. Ma al momento di riscuotere, i banditi si schierano con i ribelli.

Film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Alberto Ferrari, Un figlio di nome Erasmus, con Luca Bizzarri. Quattro amici vanno a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna della quale si invaghirono quando erano studenti. Lì scoprono che Amalia ha avuto un figlio da uno di loro. Ma da chi?

Su Sky Cinema Due, alle 21.05, il film commedia del 2017, di Joel Hopkins, Appuntamento al parco, con Brendan Gleeson, Diane Keaton. Emily, vedova americana residente a Londra, conosce un anziano irlandese che vive in una capanna nel parco pubblico di Hampstead. Tra loro nasce un legame speciale.