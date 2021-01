La Caserma chi sono i ragazzi e le curiosità sul nuovo docu-reality di Rai 2

Dal 27 gennaio 2021 Rai 2 propone il nuovo docu-reality La Caserma con 21 ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 23 anni. Le puntate previste sono quattro e si svolgono in un clima di grande rigore. Tutti i partecipanti devono sottostare a regole precise ed inderogabili.

La Caserma: chi sono i ragazzi

Ecco chi sono i protagonisti della prima puntata de La Caserma.

Martina Albertoni

Ha 19 anni e viene da Castelfranco Piandiscò in provincia di Arezzo, lavora nell’agriturismo di famiglia ma il suo sogno è di diventare una receptionist sulle navi da crociera. È una persona molto determinata che odia giudicare ed essere giudicata. Partecipa al programma perché è affascinata dalla divisa.

Naomi Akano

Ha 19 anni, è una studentessa di Modena ed è originaria della Nigeria. È arrivata in Italia quando aveva 2 anni ed ha dovuto subito combattere contro i pregiudizi. É stata oggetto di molti episodi di bullismo che l’hanno spronata ad aprire un canale YouTube. Sogna un’indipendenza economica per aiutare i suoi genitori.

Erika Mattina

Ha 23 anni, viene da Brugherio in provincia di Monza Brianza, è un attivista LGBTQIAP+A. Neolaureata in Scienze dei servizi giuridici è fidanzata con Martina con la quale gestisce una pagina Instagram con contenuti LGBTQ. Ha sempre avuto un buon rapporto con la sua famiglia ma con il coming out non si è sentita accettata in pieno dai suoi genitori. Partecipa al programma perché vuole dimostrare di avere una marcia in più.

La Caserma: i ragazzi – Linda Mauri

Ha 22 anni ed è di Nova Milanese, provincia di Monza Brianza. E’ una studentessa universitaria che si mantiene facendo la modella. Pratica anche acrobatica aerea e pole dance. È molto corteggiata e per questo è difficile per lei creare legami con altre ragazze. Partecipa al programma perché vuole smentire il detto secondo il quale una bionda deve essere soltanto sensuale e non intelligente.

Alice Paniccia

Ha 22 anni, viene da Roma ed è un’istruttrice di yoga. Ha un carattere esuberante e socializza più con gli uomini che con le donne. L’amore per le forze armate le viene da un fidanzato militare che le ha fatto conoscere il mondo dell’esercito. Vuole mettersi alla prova proprio obbedendo e rispettando il rigore della vita militare.

Elena Santoro

Ha 21 anni, viene da Roma ed è una studentessa. I suoi genitori sono ambedue nell’esercito. Il padre è Colonnello, la madre è Maggiore ed è una psicologa. Partecipa perché vuole rendere orgogliosi i suoi genitori.

La Caserma: i ragazzi – Alessandro Badinelli

Ha 22 anni, viene da Sutri in provincia di Viterbo ed è impiegato in una catena di fast food. Vive con la mamma e la nonna dopo la separazione dei genitori. Ha scelto di partecipare perché vede la vita militare come un’esperienza formativa.

George Ciupilan

Ha 18 anni, vive a Stella in provincia di Savona ed è un influencer. É nato in Romania ma vive in Italia con la madre ed il suo nuovo compagno. Il ragazzo è convinto di poter avere sempre la meglio in qualsiasi situazione. Ha partecipato alla quarta edizione de Il Collegio.

Luca Ferettini

Ha 18 anni, viene da Milano ed è uno studente. E anche aspirante rapper. Partecipa perché ama le sfide, vuole mettersi in gioco nonostante sa di poter fallire.

Antonio Gennarelli

Ha 19 anni, viene da Cercola in provincia di Napoli. Lavora saltuariamente per aiutare la famiglia. Ma vuole conseguire il diploma per poter entrare nelle forze armate. Partecipa perché vuole diventare un modello per altri giovani della sua età che vorrebbero far parte dell’esercito.

Omar Hussain

Ha 23 anni e vive a Massa e Cozzile in provincia di Pistoia. In seguito alla separazione dei genitori ha interrotto il rapporto con il padre. Ama leggere, suonare il pianoforte e cantare. Partecipa perché lo incuriosisce tutto ciò che non conosce.

Nicholas e William Lapresa

Hanno 21 anni, sono gemelli ed abitano a Granarolo dell’Emilia in provincia di Bologna. Vivono in simbiosi, sono due influencer di Tik Tok dove hanno più di 7 milioni di follower. Partecipano al programma per combattere i loro vizi e mettersi alla prova.