Ascolti Tv martedì 26 gennaio 2021. Vince la Coppa Italia. Delude Daydreamer con Can Yaman in prima serata. Appaiati intorno al 5.5% di share i tre talk del martedì sera con una leggera prevalenza per Giovanni Floris. Ecco, nei dettagli, il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 26 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Coppa Italia Inter-Milan ha conquistato 7.780.000 telespettatori con 27.8%

Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile: 1.951.000 spettatori con 8.7%

Su Rai 3 #cartabianca è seguito da 1.257.000 telespettatori con 5.5%

Su Canale 5 Daydreamer: 2.122.000 spettatori con 9.2%.

Su Rete 4 Fuori dal Coro coinvolge 1.020.000 spettatori con 5.2%

Su Italia 1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma: 1.297.000 con 5.5%.

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.357.000 spettatori con 5.7%

Su Tv8 Un Natale di cioccolato segna 417.000 con 1.6%

Su NOVE Tutte contro lui: 481.000 spettatori con 1.9%

Su Real Time Primo Appuntamento intrattiene 600.000 con 2.2%

Ascolti Tv martedì 26 gennaio 2021, la fascia preserale Cresce Caduta Libera con le repliche Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 4.123.000 con 21.9%. L’Eredità: 5.451.000 con 24.4%. Su Rai 2 N.C.I.S. ha raccolto 764.000 spettatori con 3.7% e 1.141.000 con 4.5% Su Rai 3 Tg Regione: 3.491.000 con 15%. Blob: 1.266.000 spettatori con 5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.473.000 con 13.9%. Caduta Libera: 3.913.000 con 18.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 926.000 con 3.7% Su Italia 1 Amici è seguito da 685.000 persone con 3.5% Su La 7 The Good Wife ha siglato 255.000 con 1.2% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 397.000 con 1.6% Su NOVE Little Big Italy sigla 304.000 con 1.4% Ascolti Tv martedì 26 gennaio 2021, l’access prime time Bene Guess my age su Tv8 Su Rai 1 In onda la Coppa Italia Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.244.000 telespettatori con 4.3% Su Rai 3 Che Succ3de? 415.000 con 5.2%. Un Posto al Sole: 1.833.000 con 6.4% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.131.000 spettatori con 14.4%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.555.000 con 5.6% e 1.389.000 con 4.8% Su Italia 1 C.S.I. Miami conquista 1.178.000 spettatori con 4.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.929.00 con 6.7% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 565.000 spettatori con 2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 489.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv martedì 26, daytime mattutino

Ottimi ascolti per L’Aria che tira nelle due parti

Su Rai 1 Unomattina: 1.118.000 spettatori con 16.7%. Tg1: la crisi:1.058.000 con 15%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.737.000 con 13%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 537.000 con 6.5% e 1.017.000 spettatori con 8.3%

Su Rai 3 Agorà interessa 513.000 spettatori con 7.8%

Su Canale 5 Forum: 1.620.000 spettatori con 16.6%

Su Rete 4 La Signora in Giallo è scelto da 649.000 con 4%

Su Italia 1 Chicago P.D. 312.000 spettatori con 4%

Su La 7 L’Aria che Tira: 661.000 con 8.8% e 887.000 con 6.7%

Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 68.000 con 1% e 80.000 con 0.5%

Ascolti Tv martedì 26, day time pomeridiano

Bene Il Paradiso delle Signore. Matano vince ancora su Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.779.000 con 12.4%. Il Paradiso delle Signore: 2.079.000 con 16.9%. La Vita in Diretta: 2.500.000 con 16.8%

Su Rai 2 Ore 14 ha conquistato 411.000 con 2.8%. Detto Fatto: 542.000 con 4.3%

Su Rai 3 Aspettando Geo: 1.056.000 con 8.5%. Geo: 1.748.000 con 11.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.088.000 con 15.6% e 2.458.000 con 15.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 1.056.000 spettatori con 7.1%

Su Italia 1 Modern Family ha conquistato 309.000 con 2.4%

Su La 7 Tagadà è visto da 615.000 persone con 4.6%

Su Natale e a Honeysuckle Lane: 243.000 con 1.9%

Ascolti Tv martedì 26 gennaio 2021, seconda serata

Va meglio Diaco con la seconda puntata di Ti sento

Su Rai 1 Porta a Porta: 705.000 con 8.6%

Su Rai 2 Ti Sento segna 398.000 con 5.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 531.000 spettatori con 6.3%.

Su Canale 5 Tg5 Notte: 482.000 spettatori con 5.4%

Su Rete 4 l figlio più piccolo è seguito da 178.000 con 4.1%