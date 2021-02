Questa sera, 19 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Andrea Zenga.

Il televoto è stato momentaneamente sospeso, ma ora è ripreso correttamente e vede sfidarsi Stefania Orlando e Giulia Salemi.

Gf Vip 5 puntata 19 febbraio, Dayane contro Rosalinda e Andrea Zenga

Inizia il programma. Si parla dell’amore tra Rosalinda ed Andrea, un sentimento appena nato ma già molto criticato. Rosalinda ed Andrea si sono lasciati andare alle emozioni e si dicono molto felici di essersi trovati. “Ci stiamo conoscendo, ci stiamo raccontando. Non so cosa sarà ma spero bene. Sono felice, voglio vivere il presente” – dice Rosalinda. “Le sensazioni sono vere e non vedo l’ora di viverla fuori, nella normalità della vita” – aggiunge Andrea.

Rosalinda affronta Dayane, sua ex amica con la quale però sembra essersi definitivamente incrinato il rapporto.

“Adesso ha altre priorità nella vita. E’ entrata una persona ed ora – vedo con i miei occhi – che esce completamente un’altra. Ho tantissimi dubbi” – accusa Dayane.

“Dayane ogni volta che perde il controllo di Rosalinda e non riesce ad avere ascendente su di lei, quasi a volerla non manipolare ma ad avere in pugno le sue decisioni, allora va in tilt” – commenta Tommaso.

Viene mandata in onda una clip che mostra le critiche e le prese in giro di Dayane nei confronti dell’amica. Rosalinda si dice molto ferita dalle immagini viste e dalle parole sentite e spiega di aver capito che la Mello è pronta ad attaccarla ogni qualvolta non fa ciò che vuole lei. “Sono fiera e soddisfatta di quello che sono, ho seguito i miei sentimenti. Se a lei sta bene sono contenta perchè per me è una persona importante. Faccio quello che mi pare, non devo rendere conto a nessuno della mia vita” – chiosa.

“La nostra amicizia c’è, l’affetto c’è, ma ci sono moltissime cose che non mi quadrano di lei” – dice Dayane.

Stefania difende Rosalinda e definisce la Mello stratega, manipolatrice e poco sincera. “Dayane per me non è più credibile in questo reality, butta la bomba per poi venire il giorno dopo a dirti che ti vuole bene. Cerca di creare dinamiche, è un’ottima giocatrice” – spiega.

Rosalinda riceve un dolce videomessaggio dal padre, che la rassicura e la sprona a viversi il suo momento speciale.

Stefania e Dayane sono chiamate a confrontarsi in un faccia a faccia alla “Mezzogiorno di fuoco”. “Hai cercato di escludere tutte le persone che si avvicinavano a Tommaso, che è la tua forza. Sei molto intelligente, una grandissima giocatrice, non te ne frega niente di nessun rapporto di amicizia” – inizia la Mello. Stefania ribadisce il concetto precedentemente espresso, non si fida di Dayane e ritiene che lei cerchi in tutti i modi di creare strategie e di manipolare Rosalinda.

Si passa a parlare della crisi avuta da Giulia dopo la scorsa puntata. La Salemi ha ricevuto la nomination da quasi tutti i suoi compagni ed è piombata in uno stato di disperazione: “Che cosa ho fatto di così sbagliato per non farmi amare dalle persone?” Giulia ha avuto un attacco di panico e Pierpaolo ha cercato di calmarla e consolarla.

La Salemi si è sentita tradita soprattutto da Rosalinda, che reputava sua grande amica. Dayane ha attaccato duramente Rosalinda per questa scelta.