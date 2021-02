La nuova edizione di Cake Star Pasticcerie in sfida in onda anche questa sera, venerdì 26 febbraio alle 21.25 su Real Time. Il quinto episodio del programma si svolge a Brescia, ed ha come protagoniste tre pasticcerie della città. A condurre la trasmissione, come di consueto, Katia Follesa e Damiano Carrara.

Le tappe previste per questa sera sono la pasticceria Bedussi, la pasticceria Piccinelli e la pasticceria Andreoletti. I locali si sfidano per vincere il trofeo di Cake Star.

Come d’abitudine, i giudici valuteranno con un punteggio da 0 a 5 stelle la categoria location, la categoria cabaret di paste e la categoria “pezzo forte”, ovvero il dolce scelto dal concorrente in gara esaminato.

Come ultimo fattore, un cliente abituale di ciascuna pasticceria propone il proprio dolce preferito ai giudici Follesa e Carrara. Nel caso possa piacere particolarmente, la pasticceria otterrà 5 stelle aggiuntive.

I dodici episodi della nuova edizione di Cake Star possono essere seguiti anche in streaming, tramite l’apposito sito.

Cake Star Pasticcerie in sfida 26 febbraio, Pasticceria Bedussi

I conduttori Katia Follesa e Damiano Carrara introducono i concorrenti uno alla volta. Il primo è Francesco, proprietario del locale Bedussi. A seguire c’è Anna, titolare di Piccinelli, pasticceria storica di Brescia. Infine, Bruno, che gestisce la pasticceria Andreoletti.

La competizione parte dalla pasticceria Bedussi, che porta il cognome del suo proprietario Francesco. La pasticceria Bedussi nasce inizialmente come gelateria. I concorrenti ne criticano infatti l’aspetto esteriore, in quanto ricorda poco l’aspetto di una pasticceria. Anche l’ambiente interiore non incontra il gusto degli sfidanti, dal momento che ha un look freddo.

Damiano si reca invece in laboratorio, che Francesco descrive come un luogo in cui può sperimentare. Si definisce infatti un pasticcere alchimista. La gara prosegue con la selezione dei dolci dal cabaret delle paste, ma anche con tanti gusti di gelato.

Nel momento del pezzo forte, il proprietario sceglie la Torta della Mamma, un dolce a base di cacao e fragole con una mousse di mandorle e yogurt. Le opinioni riguardo il pezzo forte sono contrastanti, in quanto non convince tutti a pieno.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia a Francesco:

Bruno : Location 4 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 2

: Location / Cabaret delle paste / Pezzo forte Anna : Location 3 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 2

: Location / Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 5/ Cabaret delle paste 4/ Pezzo forte 3

Il totale ottenuto è di 27 stelle. Damiano e Katia proseguono con il consiglio del cliente abituale, Claudia. La scelta cade sulla Veneziana, un dolce che viene servito accompagnato da una crema allo zabaione. Mentre Katia vorrebbe affidare il bonus alla proposta, Damiano non è d’accordo. Pertanto, Francesco e Claudia non si aggiudicano i punti extra.

Pasticceria Piccinelli

La seconda pasticceria in sfida è il locale di Anna, titolare della pasticceria Piccinelli. I concorrenti avversari fanno notare come la pasticceria si trovi in una zona trafficata della città, lontana dal centro. Piccinelli ha oltre 150 anni di attività alle spalle: è infatti la pasticceria più antica di Brescia, città alla quale Anna è molto legata.

Damiano si reca in laboratorio, dove Gianpaolo, fratello della titolare, sta preparando la Persicata. Questo dolce al gusto di pesca, tipicamente bresciano, vanta di essere stato il preferito di Gabriele D’Annunzio. La storia vuole che la pasticceria fosse infatti la favorita del poeta.

In seguito agli assaggi del cabaret, che convincono i giudici e quasi la totalità degli sfidanti, Anna propone il suo pezzo forte: la Torta Vittoria. E’ composta da ingredienti propri della città di Brescia, quali pesca, cioccolato bianco e mandorle.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia ad Anna:

Bruno : Location 3 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 1

: Location / Cabaret delle paste / Pezzo forte Francesco : Location 1 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 2

: Location / Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 5/ Cabaret delle paste 4/ Pezzo forte 2

Il totale ottenuto è di 22 stelle. Il cliente abituè del locale, Manuel, gioca la propria carta: il dolce Michelangelo, una bomba interamente composta di cioccolato. Si può notare la firma di Anna, denominata la regina del cioccolato. Tuttavia, anche questa volta i giudici Katia e Damiano non aggiudicano i punti bonus alla scelta del cliente.

Pasticceria Andreoletti

La puntata di Cake Star di stasera 26 febbraio si conclude nella pasticceria Andreoletti, gestita da Bruno. Il pasticcere ha una notevole fama, in quanto è il Campione mondiale 2019 del Panettone.

Mentre gli sfidanti criticano l’aspetto del locale, che ha un look molto tradizionale, Damiano si trova nel laboratorio. Assieme al braccio destro di Bruno, Mirko, assiste alla preparazione del dolce San Faustino, simile al panettone ma preparato con una base d’olio.

La sfida prosegue con la scelta dal cabaret delle paste. Giudici e sfidanti optano per differenti versioni della tartelletta. La regina del cioccolato Anna invece seleziona delle praline, che tuttavia non approva.

Al momento del pezzo forte, Bruno propone il suo famoso panettone: un impasto classico arricchito con pezzi d’arancia candita, vaniglia e glassa all’amaretto. Il dolce convince concorrenti e giudici dal punto di vista del gusto e dell’estetica.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia a Bruno:

Francesco : Location 1 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 4

: Location / Cabaret delle paste / Pezzo forte Anna : Location 2 / Cabaret delle paste 1 / Pezzo forte 4

: Location / Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 4/ Cabaret delle paste 3/ Pezzo forte 5

Il totale ottenuto è di 26 stelle. Al proprio turno, il cliente abituale Salvatore propone la Torta Siculosa. Il dolce ricorda le origini di Salvatore, in quanto è composta da una mousse al cioccolato, una bavarese alla ricotta e una glassa al pistacchio. La torta non soddisfa però Damiano, che la trova poco equilibrata: nemmeno questa pasticceria si aggiudica il bonus.

Cake Star Pasticcerie in sfida 26 febbraio, Francesco vincitore della puntata

In base alla classifica attuale, Francesco si trova in testa, con 27 stelle. A seguire c’è Bruno, il quale ne ha totalizzate 26, ed infine Anna, con 22 stelle.

I voti del giudice Damiano Carrara hanno il potere di confermare o ribaltare la situazione. Una volta aggiunte le sue valutazioni, la classifica definitiva decreta il vincitore della puntata di stasera.

A vincere il quinto episodio di Cake Star Pasticcerie in sfida è Francesco. Il giudice Damiano assegna alla pasticceria Bedussi 11 stelle, confermando la posizione in cima al podio. Al secondo posto si classifica Bruno, con una sola stella di differenza, seguito da Anna. Francesco è quindi la Cake Star della città di Brescia.