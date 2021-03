Condividi su







Cake Star Pasticcerie in sfida è in onda stasera venerdì 12 marzo alle 21:25 su Real Time. La nuova edizione del programma torna dopo la pausa della scorsa settimana con il sesto episodio.

La puntata si svolge lungo la Costa Apuana, nel comune di Sarzana. Protagoniste della puntata tre pasticcerie liguri. A condurre la trasmissione, come di consueto, Katia Follesa e Damiano Carrara. Le tappe previste per questa sera sono la pasticceria Francesco, la pasticceria Il Dolce Risveglio e la pasticceria GiuBea. I locali si sfidano per vincere il trofeo di Cake Star.

Come d’abitudine, i giudici valuteranno con un punteggio da 0 a 5 stelle la categoria location, la categoria cabaret di paste e la categoria “pezzo forte”, ovvero il dolce scelto dal concorrente in gara esaminato. Come ultimo fattore, un cliente abituale di ciascuna pasticceria propone il proprio dolce preferito ai giudici Follesa e Carrara. Nel caso possa piacere particolarmente, la pasticceria otterrà 5 stelle aggiuntive.

I dodici episodi della nuova edizione di Cake Star possono essere guardati anche sul sito Discovery + in streaming.

Cake Star Pasticcerie in sfida 12 marzo, Pasticceria Francesco



I conduttori Katia Follesa e Damiano Carrara si trovano lungo la Costa Apuana, nel comune ligure di Sarzana. Inizia la puntata, e i giudici introducono i concorrenti uno alla volta.

Il primo concorrente in gara è Diletta, il gestore della pasticceria Il Dolce Risveglio. A seguire c’è Corrado, titolare della pasticceria GiuBea. Per finire, Riccardo gestisce la pasticceria Francesco.

La competizione parte proprio dalla pasticceria Francesco, gestita da Riccardo. La pasticceria è un’istutuzione a Sarzana, in quanto è stata fondata dal padre di Riccardo, che porta il nome del locale.

I concorrenti esaminano l’estetica del locale, la quale non convince. Si tratta infatti di uno stile che i restanti partecipanti non apprezzano. Nel frattempo, il giudice Damiano visita il laboratorio. Ha così modo di conoscere Francesco, il fondatore della pasticceria. Con Riccardo e Francesco, Damiano assaggia la “spungata.” Si tratta di un dolce tipico alle pere e alle mele con pinoli e mandorle, che il giudice definisce “una torta della nonna dal carattere rustico.”

Nel momento della scelta di fronte al cabaret, i concorrenti si trovano di fronte ad un vasto assortimento. Corrado opta per il “buccellato“, un dolce tipico sarzanese, mentre Diletta assaggia un cornetto vuoto. Tuttavia, entrambi gli avversari riscontrano il gusto di un aroma chimico. Katia sceglie dei panini salati e a seguire una fetta di torta Sacher. Damiano invece assaggia un bombolone fritto, che però trova carente di crema.

Nel momento del Pezzo forte, Riccardo propone la Supreme al limone. Si tratta di una torta dal gusto moderno, al bacio di dama e cremoso al mango e al cocco.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia a Riccardo:

Corrado: Location 3 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 3

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Diletta: Location 2 / Cabaret delle paste 3 / Pezzo forte 3

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 4/ Cabaret delle paste 5/ Pezzo forte 4

Il totale ottenuto è di 29 stelle. Damiano e Katia proseguono con il dolce consigliato dal cliente abituale, Giorgio. Il dolce proposto ha il nome di Delizia di bosco: ha una base di biscotto, frutti di bosco e fragole accompagnati dal gusto delle mandorle. Damiano la definisce una torta della nonna, mentre Katia si dice amante delle cose semplici. Per questo motivo, le piacerebbe assegnare il bonus al dolce. Tuttavia, il giudice Damiano non si trova d’accordo. La Delizia di bosco non ottiene nessun punto aggiuntivo.

Pasticceria Il Dolce Risveglio

Il secondo locale in gara è la pasticceria Il Dolce Risveglio, che si trova a Marinella di Sarzana. Il nome della pasticceria esprime il desiderio della proprietaria Diletta di risvegliare la clientela della zona, creando un luogo innovativo e giovanile.

Mentre gli avversari osservano l’estetica del locale, definita fin troppo caotica nello stile, Damiano incontra Matilde. La pasticcera è la sorella gemella di Diletta, con la quale gestisce Il Dolce Risveglio. Le ragazze hanno solo 26 anni, ma sono ben determinate a dimostrare il proprio valore.

Nel momento dell’assaggio, Corrado assaggia una brioche che tuttavia non ha lievitato a sufficienza. Una piccola curiosità: Diletta è stata in passato allieva del pasticcere Corrado, che forse per questo motivo si dimostra critico nei confronti delle paste assaggiate.

Il pezzo forte di Diletta è la Torta Dolce Risveglio. La torta racconta il rapporto tra le due sorelle con una mousse al pistacchio, una frolla alla vaniglia ed una composta al lampone. Nonostante gli ingredienti siano ricchi, il gusto complessivo perde di molto a causa dell’eccessivo uso di sale all’interno del dolce.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia a Diletta:

Corrado: Location 3 / Cabaret delle paste 1 / Pezzo forte 1

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Riccardo: Location 1 / Cabaret delle paste 3 / Pezzo forte 2

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 4/ Cabaret delle paste 4/ Pezzo forte 2

Il totale ottenuto è di 22 stelle.

Il cliente abituale Emiliano propone per i giudici un Tris di cioccolato e rum. Nonostante il ricco sapore degli ingredienti, anche questo dolce è penalizzato dall’uso eccessivo del sale. Katia e Damiano pertanto decidono di non assegnare i punti bonus ad Emiliano e Diletta.

Pasticceria GiuBea

La puntata di Cake Star di stasera 12 marzo si conclude da GiuBea, il locale di Corrado. Si tratta di una pastry school, scuola del maestro Corrado situata nel centro storico di Sarzana. Durante il pomeriggio nella pasticceria si tengono infatti delle lezioni incentrate sulla lievitazione delle paste.

L’atteggiamento del proprietario tuttavia non convince gli avversari: nel comune di Sarzana Corrado si autodefinisce un pioniere, ma i restanti concorrenti non sono dello stesso parere. Anche la località non piace, perché si tratta di una zona molto affollata.

Il cabaret delle paste divide a metà i pareri. Negli assaggi, gli avversari di Corrado non sono soddisfatti dai dolci proposti. I giudici Katia e Damiano invece sono sorpresi dal gusto delle paste che hanno mangiato.

Il pezzo forte proposto da Corrado è la Torta Sunshine. Si tratta di un frangipane accompagnato da un cremoso al mango e una mousse al cocco. Anche questo dolce convince solo metà della giuria: mentre Riccardo e Diletta trovano il gusto fin troppo aspro, Katia definisce il sapore come fresco.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia a Corrado:

Riccardo: Location 2 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 2

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Diletta: Location 1 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 2

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 4/ Cabaret delle paste 5/ Pezzo forte 3

Il totale ottenuto è di 23 stelle. Nel momento del cliente abituè, Daniele propone una “malaghina.” Il dolce è composto da un gusto di vaniglia, pralinato di mandorle e una mousse al formaggio spalmabile. Katia e Damiano si trovano finalmente d’accordo: l’assaggio convince entrambi, perciò Corrado vince il bonus salendo a 28 stelle.

Cake Star Pasticcerie in sfida 12 marzo, il vincitore della puntata

In base alla classifica attuale, in testa c’è la pasticceria Francesco. A seguire, il locale di Corrado GiuBea, mentre Il Dolce Risveglio si trova in fondo alla classifica.

I voti del giudice Damiano Carrara hanno il potere di confermare o ribaltare la situazione. Una volta aggiunte le sue valutazioni, la classifica definitiva decreta il vincitore della puntata di stasera.

A vincere il sesto episodio di Cake Star Pasticcerie in sfida è la pasticceria Francesco. Damiano ha premiato il locale per la vasta scelta proposta ed il gusto del cabaret, facendo salire Riccardo a 40 punti.

Riccardo è quindi la Cake Star della Costa Apuana, e vincitore della sesta puntata di stasera 12 marzo.

