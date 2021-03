Isola dei famosi puntata 15 marzo 2021 arrivano I Burinos e I Rafinados

Condividi su







Sono stati svelati i nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo il rinvio forzato a causa della pandemia il reality torna su Canale 5 in prima serata a partire da lunedì 15 marzo.

La conduzione è affidata a Ilary Blasi, affiancata dall’inviato Massimiliano Rosolino, ex concorrente di Ballando con le stelle e dalle opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini . Quest’ultima però è assente nella prima puntata in quanto risultata positiva al Covid. Il terzo opinionista è invece Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria del GF Vip 5.

Alla vigilia della partenza per l’Honduras si è ritirata una concorrente. Si tratta dell’ex Miss Italia Carolina Stramare che ha preferito non partecipare per sopraggiunti problemi personali.

Ecco nel dettaglio tutti i 15 naufraghi che compongono il cast dell’edizione 2021 del reality.

Isola dei famosi 2021, i primi concorrenti

Elisa Isoardi (Monterosso Grana, Cuneo- 38 anni)

Dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare recitazione. Nel 2000 partecipa a Miss Italia e cinque anni dopo esordisce in Tv con il programma Guarda che luna con Massimo Giletti e Hoara Borselli. Ha condotto varie trasmissioni tra le quali il Festival di Castrocaro e Linea Verde. Ed ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro. Terminata l’esperienza a La prova del cuoco lascia per la Rai per approdare per la prima volta in Mediaset.

Gilles Rocca (Roma- 38 anni)

L’attore romano ha preso parte alla fiction Carabinieri ed è apparso in altre serie televisive come Don Matteo, i Cesaroni, Distretto di Polizia, Ris, Nero a metà. E’ inoltre reduce dalla vittoria dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Il suo nome francese deriva dal campione di Formula 1 Gilles Villeneuve. Rocca aveva dato inizialmente forfait per motivi personali ma ha poi confermato la sua presenza nel reality.

Vera Gemma (Roma-50 anni)

Figlia del noto attore Giuliano Gemma, scomparso nel 2013, ha esordito nel mondo dello spettacolo all’età di 16 anni, occupandosi sia di cinema che di teatro. Ha preso parte ad alcune pellicole cinematografiche come La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. E nel 2020 ha partecipato al reality Pechino Express prima in coppia con Asia Argento nel team Le Figlie d’Arte e successivamente con Gennaro Lillio nei Sopravvissuti, in seguito al ritiro della propria partner.

Valentina Persia (Roma-49 anni)

La comica romana ha esordito in Tv nel 1994 nella trasmissione La sai l’ultima? condotta all’epoca da Pippo Franco. Si è diplomata nel 1990 presso l‘Accademia Nazionale di danza, ha preso parte ad alcune commedie teatrali e ad alcuni spettacoli del Bagaglino. Ha scritto recentemente un libro sulla depressione post partum; che ha affrontato dopo la nascita dei gemelli Lorenzo e Carlotta.

Brando Giorgi (Roma- 54 anni)

Il vero nome dell’attore è Lelio Sanità di Toppi. Dopo il liceo si iscrive alla facoltà di informatica ma non porta a termine gli studi per conseguire il diploma alla Scuola d’Arte Drammatica. Ha esordito nel 1992 nei film Cattive Ragazze e Abbronzatissimi 2-un anno dopo. Ed è stato uno dei volti più amati delle soap opera CentroVetrine e Vivere. E nel 2007 ha partecipato come concorrente a Notti sul ghiaccio. E’ sposato ed ha 2 figli, Carlotta e Niccolò. Per Giorgi è la prima partecipazione ad un reality show.

Angela Melillo (Roma-53 anni)

La soubrette romana, dopo il diploma, decide di insegnare danza, una delle sue grandi passioni. Debutta nel 1991 nella trasmissione Il Tg delle vacanze ed entra poi a far parte della compagnia del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi ed ha recitato in alcune fiction come Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Ha un figlia di 12 anni, Mia, ed un cagnolino di nome Lex, al quale è molto legata. Nel 2004 ha vinto il reality La Talpa.

Isola dei famosi, gli altri concorrenti

Drusilla Gucci Ludolf (Firenze- 26 anni)

La modella ventiseienne è pronipote dello stilista Guccio Gucci. Pratica equitazione da quando aveva sei anni ed ha una gran passione lettura e per la scrittura e sogna di diventare un’autrice apprezzata. Partecipa al reality per farsi conoscere meglio al grande pubblico.

Simone Paciello (Napoli- 25 anni)

Conosciuto con il nome d’arte Awed, Paciello ha esordito come youtuber nel 2012. Ha partecipato a due edizioni di Social Face su Sky ed ha recitato nella pellicola Natale al Sud come Massimo Boldi. E’ autore di un libro, ha inciso due brani con i colleghi Amedeo Preziosi e Riccardo Dose. Ed ha recentemente condotto il GFVip Party su Mediaset Play con Annie Mazzola.

Daniela Martani (Roma- 47 anni)

L’ex hostess ha lavorato per molti anni in una compagnia aerea prima di approdare nel 2019 al Grande Fratello. Dopo l’esperienza nel reality ha intrapreso la carriera di DJ presso l’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss. Ed ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive come opinionista. E’ vegana ed ha una grande passione per l’ambiente.

Beppe Braida (Torino- 57 anni)

Esordisce come comico e cabarettista alla fine degli Anni Ottanta ma diventa popolare nel 2000 grazie alla sua partecipazione a Zelig. Sette anni dopo conduce Colorado Revolution e presenta nel 2009 assieme ad Antonella Clerici il programma Tutti pazzi per la tele. Nel 2012 invece è stato l’inviato della trasmissione Punto su di te! condotta da Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Negli ultimi anni lontano dai riflettori televisivi si è occupato di teatro.

Paul Gascoigne (Gateshead, Inghilterra- 53 anni)

L’ex calciatore ha esordito appena maggiorenne nelle giovanili del Newcastle per poi approdare nel 1988 al Tottenham Hotspur. Dal 1992 al 1995 ha giocato anche nella Lazio nel ruolo di centrocampista. Dal 2004 abbandona il calcio e diventa allenatore. Ma viene presto licenziato a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti ed alcool. Per Gascoigne l’Isola dei famosi 2021 rappresenta un’occasione di riscatto.

Isola dei famosi 2021, gli ultimi concorrenti

Francesca Lodo (Cagliari- 38 anni)

La showgirl cagliaritana ha esordito in televisione nel ruolo di Letterina al quiz game Passaparola nel 2002 insieme ad Ilary Blasi. La Lodo ha poi condotto alcune trasmissioni televisive ed ha recitato nel film Olé con Massimo Boldi. Da quando ha lasciato la Tv è diventata influencer e modella per molti marchi di moda. Nel 2005 ha partecipato al reality La Fattoria.

Roberto Ciufoli (Roma- 61 anni)

Dopo un passato da insegnante di ginnastica e nuoto, decide di fondare nel 1983 La Premiata ditta con Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, che ha ottenuto molto successo. Ciufoli però prende parte come attore anche a numerose fiction e allo stesso tempo si dedica anche all’attività teatrale. Ha due figli, Jacopo e Romeo, e nel 2005 ha partecipato al reality La Talpa.

Akash Kumar (Nuova Delhi, India- 29 anni)

Il modello di origini indiane ha esordito a soli 6 anni posando per una campagna pubblicitaria. Ha lavorato per prestigiosi marchi di Moda ed attualmente sta studiando recitazione. Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle.

Ferdinando Guglielmotti (Montalto di Castro- 54 anni)

E’ il discendente di Fra Alberto Guglielmotti, teologo e storico italiano dell’Ottocento, ed è laureato in giurisprudenza. Guglielmotti intraprende la carriera di avvocato ma poi decide di abbandonare tutto per fondare la sua impresa casearia a conduzione famigliare. Guglielmotti, conosciuto come Il Visconte, vive in un castello insieme a sua madre.

Condividi su