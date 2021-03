Isola dei famosi 2021, 22 marzo, la terza puntata in diretta

Condividi su







Thederick Barnes è il protagonista della puntata odierna di Vite al Limite. L’appuntamento con il reality estremo che fa perdere peso alle persone gravemente obese è per questa sera su Real Time canale 31 del digitale terrestre.

Vite al Limite: chi è Thederick Barnes

Thederick Barnes è il protagonista della quarta puntata di Vite al Limite, il cui titolo in lingua originale My 600 LB Life. Quando il protagonista si è rivolto al dottor Nowzaradan, aveva raggiunto un peso enorme anche per gli standard del programma. La bilancia infatti rimandava più di 700 libbre, ovvero 320 chili.

La situazione era estremamente complicata perché il peso era imponente anche per un programma come Vite al Limite.

Thederick prima di entrare a far parte del reality statunitense aveva 32 anni. Viveva in Florida, in particolare nella cittadina di Gretna insieme a sua madre.

Vite al Limite: quanti chili ha perso Thederick Barnes

Quando Younan Nowzaradan gli propone un percorso di dimagrimento della durata di 5 mesi, non tutto va per il verso giusto. Thederick Barnes infatti riesce a perdere soltanto 57 kg. Arriva così a 278, ma è ancora troppo per poter attuare l’intervento di bypass gastrico.

Ciononostante il dottor Now decide di fare un tentativo che purtroppo non riesce ad essere portato a termine. Quando Thederick Barnes si sottopone ad un check up completo, gli esami rivelano che il cuore del paziente non riuscirebbe a sopportare l’operazione necessaria per il bypass gastrico.

A Thederick Barnes viene momentaneamente detto di abbandonare il programma. Ma il percorso di dimagrimento non si concluse con l’uscita dal reality estremo. Il giovane infatti aveva confessato sia al dottor Nowzaradan che ad uno psicologo che l’aveva in cura, di aver sofferto di disturbi alimentari fin dall’infanzia. E la dipendenza dal cibo era aumentata a dismisura. Quando aveva raggiunto le 700 libbre e non riusciva più avere una vita normale, aveva compreso che stava suonando un campanello d’allarme per lui e per la sua salute.

Come sta oggi Thederick Barnes

Oggi Thederick Barnes vive ancora con sua madre e sta ancora lottando per avere un peso non eccessivo che gli consenta almeno una vita decente e indipendente. Fin dall’uscita dal reality il giovane aveva un profilo Facebook e un account Instagram ancora attivi dove postava foto per documentare i suoi progressi nella perdita del peso.

Le ultime foto mostrano però soltanto il viso del protagonista. Per cui è un po’ difficile valutare se è sulla strada giusta per rimettersi in forma per riconquistare la sua indipendenza.

